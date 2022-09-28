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快訊／怒控鏡電視音檔遭變造　裴偉聲明：將提民刑事告訴並求償

▲▼鏡週刊社長裴偉。（圖／記者李毓康攝）

▲鏡週刊社長裴偉。（圖／記者李毓康攝）

記者詹宜庭／台北報導

鏡電視申設期間，黨政高層介入、施壓國家通訊傳播委員會（NCC）傳言不斷，時代力量立委陳椒華27日更公開去年底股東會音檔，內容提及時任董事長裴偉向大股東表示，行政院長蘇貞昌要NCC主委陳耀祥儘快通過執照等言論，引發各界關注。對此，裴偉28日發表四點聲明，強調將對時任鏡電視財務長田富彰提起民刑事告訴並求償。

針對疑似去年底股東會音檔曝光一事，府院、鏡電視等相關人士皆發出聲明駁斥，裴偉今（28）日更發表四點聲明，全文如下：

一、我個人與鏡週刊，自108年下半年開始籌設鏡電視，於108年12月送件，迄111年1月19日正式經NCC委員會議決議許可，期間共耗時26個月，是NCC歷年來對電視執照申設期間最長的案件，並附加最嚴格的附款，讓鏡電視公司承受其他電視事業所未有的限制。若我個人真有通天本領可以施壓總統府、行政院，鏡電視何以需要耗時26個月？何以需要附加嚴格的附款？對比其他業者甚至有申請1個多月即以頻道屬性變更為新聞頻道、也有申請不到40日即許可上架，更可見鏡電視新聞台不只未受NCC特殊禮遇，其中酸楚更難為外人道。

二、我個人為配合NCC的行政指導，要求鏡電視與鏡週刊切割，在110年5月間辭去董事長職務後，以股東身分向全體股東推薦陳建平擔任董事長，並經全體股東同意，禮聘陳建平繼任董事長。陳建平繼任董事長後，我也全力配合繼續申設鏡電視新聞台，並向其說明過去申設的情況與脈絡，所幸最後終於獲NCC許可申設。陳建平遭撤換董事長後，我理解他的情緒與憤恨，因此選擇隱忍，並對他在鏡電視申設遭遇阻礙時挺身加入，心存感激，但外界不斷持續攻訐鏡電視營運，傷害股東與450名員工的權益，已踰越底線，現今又有立法委員與政治勢力，惡意栽贓汙衊鏡電視籌設過程有諸多不法與政治力介入，已是民主社會與媒體自由的國家難以承受之重，若籌設過程真有諸多不法與政治勢力介入，何以時任陳建平董事長沒有任何表示？

三、經過再三確認，110年12月17日股東臨時會並無立法委員指涉的錄音內容，且經多方瞭解，當日股東會僅進行約二十餘分鐘，即在股東的提議下結束，陳建平以會議主席身分裁示：「如果各位股東沒有其他臨時動議，那我們今天股東會就開到這裡，散會，謝謝。」監察人與議事人員隨即退場，幾位股東留下來閒聊時，陳建平與他引進的特助張寒青丶財務長田富彰仍在場，且經由確切管道得知錄音之人為田富彰，立法委員公開的錄音內容又經刻意剪輯，製造不實輿論，為此，我個人將對陳建平當時的財務長田富彰提起相關民刑事告訴並求償。另就其散布、剪輯，有變造偽造之嫌的111年1月12日內部會議之錄音，亦同。

四、真正介入電視台的，是民眾黨立院黨團，透過台北市政府勞工局前局長陳信瑜，以違法勞檢的方式洩漏勞檢機密予民眾黨立院黨團，遂行其政治操作，不只經台北市政府政風處調查有嚴重違失，更經地檢署檢察官偵辦中，在這整起事件中，鏡電視才是真正的受害者。本人在此籲請立法委員謹守職權，莫再與有心人士勾結，持續不當汙衊與政治操作打壓鏡電視。

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