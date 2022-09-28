周玉蔻請假兩大節目直至國慶日！　本人親吐7字回應身體狀況

▲周玉蔻將請假廣播《新聞放鞭炮》節目與電視《辣新聞152》節目。（圖／翻攝自YouTube／民視讚夯 Formosa TV Thumbs Up）

記者詹宜庭／台北報導

資深媒體人周玉蔻原訂今日上午10時向台北市長柯文哲、蔣萬安提告誹謗，但在今早突然喊卡，改由律師代為遞送訴狀，有媒體致電周玉蔻本人，關心她身體狀況，截至目前僅以「有發聲明稿，謝謝」7字回應；而《放言》代周玉蔻發表聲明指出，即日起將暫停電視節目《辣新聞152》及廣播節目《新聞放鞭炮》主持，直到國慶日再重返主持崗位。

民視27日下午召開常務董事會決議後表示，基於辣新聞節目引起各方爭議，為避免爭議擴大，取消周玉蔻節目在新聞台的聯播，回到152頻道台灣台播出。而國家通訊傳播委員會（NCC）也統計，截至27日上午，收到32件民眾陳情檢舉，指控「民視辣新聞」節目內容不當，之後將依SOP程序進行處理。

根據《放言》報導指出，周玉蔻28日發出聲明，即日起將暫停電視節目《辣新聞152》及廣播節目《新聞放鞭炮》主持，由製作單位安排代班主持人，直到國慶日再重返主持崗位。周玉蔻強調，媒體工作是她一生的職志、熱愛的專業，在這個角色上學習成長進步，以前如此，以後也會如此，「身為媒體人，挖掘真相與爭取正義，打擊邪魔鬼怪，特別是藍白政黨結合，毀壞台灣民主的惡勢力，是永遠不變的目標。」

至於原訂今早10點赴北檢提告柯文哲及蔣萬安誹謗，並控訴民進黨內某立委放話，讓她成為藍白聯手擊殺的沙包的行程，周玉蔻則改由律師代為遞送訴狀，媒體致電周玉蔻本人，關心她身體狀況，截至目前僅以「有發聲明稿，謝謝」7字回應。