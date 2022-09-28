周玉蔻喊告卻神隱　蔣萬安：不畏懼「護航陳時中」惡質選舉操作

▲蔣萬安「友善動物 台北更好」政策發佈會。（圖／記者宋良義攝）

記者袁茵／台北報導

媒體人周玉蔻近來爭議言論不斷，原訂28日上午10時要向台北市長柯文哲、國民黨台北市長參選人蔣萬安提告誹謗，但透過媒體《放言》於27日晚間宣布，改由律師代為遞送訴狀。面對周玉蔻臨時不到場，蔣萬安回應，自己不畏懼這種為了護航民進黨台北市長參選人陳時中，進而執行的惡質選舉操作手法。

蔣萬安28日上午舉辦「友善動物 台北更好」政策發佈會，會後接受媒體訪問。針對周玉蔻原訂28日按鈴提告，結果臨時不去是否為心虛？蔣萬安表示，市民看得很清楚，到底是誰利用媒體公器不斷抹黑、抹紅他人、毀人名節，「我不畏懼這種為了護航陳時中進行的惡質選舉操作手法。」同時呼籲周玉蔻跟被傷害的人誠心道歉。

媒體追問，周玉蔻本人臨時不到現場，是不是在躲誰？蔣萬安直言，這應該問周玉蔻本人。

被問到是否相信周玉蔻稱沒拿民進黨任何一毛錢，否則要退出媒體界？蔣萬安說，這個是周玉蔻說的，所以要問對方，市民現在真的對惡質低劣選舉文化感到厭煩、無奈，市民真正關心的是台北市未來發展、政策牛肉，包括他今天提出的動保政策，接下來將提出的教育政策等，「我想這才是市民希望在此次選舉過程中所見的。」