周玉蔻前天搶道歉今神隱銷聲　律師代表遞狀告蔣萬安、柯文哲

▲周玉蔻前天親自到北檢守候，等著向前中國小姐張淑娟道歉。（圖／記者劉昌松攝）

記者劉昌松／台北報導

引爆蔣孝嚴陳年緋聞的媒體人周玉蔻，原定28日上午親自控告蔣子蔣萬安、台北市長柯文哲涉嫌妨害名譽，但臨時取消，連平常主持的節目也請假未現身，改由律師林玉芬代表，到台北地檢署遞狀提告，讓大批媒體空守。前中國小姐張淑娟控告周玉蔻誹謗案，目前已分案，將由檢察官視提告卷證著手後續偵查作為。

周玉蔻連日透過節目猛打國民黨台北市長參選人蔣萬安的父親蔣孝嚴陳年緋聞，更稱事件女主角為前中國小姐張淑娟，26日張淑娟現身北檢提告時，周玉蔻還緊追著張淑娟要道歉，因此上演周玉蔻與市議員王鴻薇互嗆事件。

▲28日大批媒體等不到周玉蔻本人親自到北檢提告。（圖／記者劉昌松攝）

由於緋聞事件在政壇引發熱議，周玉蔻不滿被蔣萬安指為「造謠、抹黑」，「這兩位小倆口談情說愛(指周玉蔻與民進黨北市長參選人陳時中)」、「低劣選舉操作手法」，相關言論損害了她身為閱聽大眾信賴的形象。

另外，柯文哲因為說周玉蔻將成為陳時中的「背後靈」，還說：「別幫惡質媒體衝高點閱，讓周玉蔻沾沾自喜，把霸凌美化成新聞自由」，也被周玉蔻認為嚴重貶損了她的人格及名譽，周玉蔻因此委託律師林玉芬分2案，控告蔣萬安、柯文哲分別涉嫌公然侮辱、加重誹謗等罪嫌。