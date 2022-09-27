生完2孩就變了！換戰袍求歡「老公只瞄一眼」　人妻哭：像在躲我

▲原PO求歡卻被老公冷回「下次吧」。（示意圖／記者劉維榛攝）

記者曾筠淇／綜合報導

「每次撫摸老公（的）時候就回應我下次吧！」一名女網友發文表示，她雖然已經生了2個孩子，但自認身材還是不錯，怎料老公現在卻不太碰她，就連她換上戰袍，對方也只瞄一眼而已，讓她實在寂寞難耐。貼文曝光後，隨即引發網友討論。

女網友在「匿名公社」上，以「30如狼40如虎嗎」為題發文，提到她雖然是兩個孩子的媽，但今年35歲的她仍自認身材不錯，身高165公分、體重52公斤、D罩杯，而且還有人說她娃娃臉，根本看不出是二寶媽。

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原PO表示，孩子睡在自己的房間，夫妻倆也未與公婆同住，所以根本沒什麼尷尬的問題，怎料她每次撫摸老公求歡，都被冷冷回一句「下次吧！」原PO透露，老公婚前常帶她去各種地方尋求刺激感，如今卻像躲著她，讓她很不好受。

▲原PO日前換上性感睡衣，怎料老公卻只瞄了一眼。（示意圖／取自Pexels）

為了改善這種情況，原PO日前更上網買了性感睡衣，只是換上之後，老公竟然僅瞄了一眼，讓她不禁感到失望。

貼文曝光後，底下網友安慰，「年紀到了」、「可能累了，煩惱多，又不想吐苦水給家人知道」、「可換個環境試看看！或許是工作壓力吧！」。還有網友回應，「我覺得是不是生活少激情了」、「不會懷疑老公有問題嗎」。

後來原PO也在留言處透露，她跟老公至今都會一起洗澡，除了性事之外，其餘都無異狀，她也和對方聊過，「老公說那是年輕時候的激情，現在有兩個寶貝了，我們心力要多放在小孩身上，不要搞到第二天上班都無精打采的」。

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