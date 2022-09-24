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交往天天洗澡！老公婚後不演了「1周洗1次」　妻傻：只用濕紙巾擦

▲▼ 蓮蓬頭,浴室（圖／記者劉維榛攝）

▲老公曾1周沒洗澡，讓原PO好崩潰！（示意圖／記者劉維榛攝）

網搜小組／劉維榛報導

洗澡是一件很痛苦的事？一名人妻氣炸表示，婚前老公騙很大，交往時天天洗澡，殊不知婚後露出真面目，曾經1星期沒洗澡，「都是拿濕紙巾擦臉、身體，有擦就好」，甚至還自豪沒洗澡很厲害，讓原PO痛罵「有病真的要去看醫生！」

一名女網友在臉書《靠北婚姻－社團討論區》氣得發問，「到底是懶得洗澡比較髒？還是回到家坐在客廳，沒換褲子比較髒？」原來老公婚後常常不洗澡，總說工作很累，沒力氣等藉口來拖延，還認為洗澡是件很痛苦的事。

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原PO崩潰直呼，老公約2至3天才洗一次，「每次不洗澡...都是拿濕紙巾擦臉、身體，有擦就好」，曾經最高紀錄1星期只洗1次，因此夫妻倆都是分開睡，「他都自己睡沙發，我不可能跟他睡！」

怎料，某天原PO下班很累，先坐在沙發上休息，怎料老公逮到機會開罵，認為原PO不換乾淨衣服，會把沙發弄髒，兩人也鬧得不可開交。

至於為何能與老公生活？原PO也苦訴，婚前交往1年半期間，老公天天洗澡，「完全看不出來他在假」，怎料婚後各種理由藉口，甚至會露出驕傲表情反問原PO，沒洗澡是不是很厲害，讓原PO氣得大罵「有病真的要去看醫生...可憐！」

文章曝光後，底下網友刷新三觀回應，「感覺他老了以後，會開始在街上搬資源回收垃圾回來囤積」、「這種真的可以離婚了，現在外面病毒那麼多，真的有夠髒，小心不要同房以免自己感染病菌」、「如果他不想改變，妳不想讓步，早離早散，不要痛苦」、「我們無法一天不洗澡，夏天有時一天還會洗個2-3次」、「可以離了吧！我是男人，夏季都洗3次澡了，無法想像可以跟流浪漢啪啪」。

▼網友一致建議離婚。（圖／翻攝靠北婚姻－社團討論區）

▲▼ 。（圖／翻攝靠北婚姻－社團討論區）

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