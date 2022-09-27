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安倍國葬　日媒：男性政治人物太多！武道館「男廁大排長龍」

▲▼安倍國葬／武道館內聚集4300名政要。（圖／路透）

▲安倍晉三27日國葬，武道館內聚集4300名政要，其中以男性占大多數。（圖／路透）

記者張寧倢／綜合報導

前日相安倍晉三國葬於當地時間今（27）日下午2時至5時在日本武道館舉行，日本海內外共4300人獲邀參加。有日媒報導，下午1時儀式開始前，場館內發生了「廁所問題」，由於出席者多為男性，導致男廁外大排長龍。還有政治家一看到排隊隊伍就哀嘆，「這下糟糕了……」。

▲▼ 安倍國葬會場。（圖／路透）

▲安倍國葬會場設置在東京都的日本武道館。（圖／路透）

根據日媒《NEWSポストセブン》報導，安倍國葬儀式估計4300人出席，其中包含日本約3600名政要、皇室成員，以及海外包括48名領袖級人士在內的700名賓客。國葬會場日本武道館自上午11時左右就有賓客陸續進場，許多與會者打算在下午2點國葬正式開始前先上廁所，於是到了下午1點左右就發生了「廁所問題」。

報導指出，武道館經常作為藝人演唱會場地，舉行演唱會時女廁排起長長的隊伍是常見的事，然而，國葬出席者絕大多數都是男性政治人物，導致今日館內女廁完全沒有人排隊，男廁外頭卻大排長龍，到下午1點左右已經有50人在排隊了。

報導稱，一名男性政治家看到廁所的隊伍就不禁哀嘆，「這下糟糕了……」。另一名政治家還向現場記者詢問，「一樓還有廁所嗎？」另外，幾名政治家還互相交換「廁所資訊」當場討論起，「那邊的廁所有點空」、「看不太到對面有沒有人排隊」。

▲▼安倍國葬、骨灰、安倍昭惠。（圖／路透）

▲遺孀安倍昭惠捧著安倍晉三骨灰罈進場。（圖／路透）

報導補充，國葬預計長達3小時，將進行到下午5點結束，廁所成了重要的問題。事實上，先前為了迎接東京夏季奧運、帕運，武道館2020年曾進行整修改建，女廁比例大幅增加，然而，今日安倍國葬因男性賓客居多，廁所外仍然排起長隊。

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