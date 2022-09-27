安倍YouTube最後影片！瀏覽數衝破670萬　網湧入留言致謝

記者詹雅婷／綜合報導

日本前首相安倍晉三國葬今（27）在東京武道館舉行，迄今已有上萬人到會場周邊獻花致意，也有人在安倍官方YouTube頻道影片留言致哀。安倍過世後，頻道最後一部影片的瀏覽次數增至300萬次，時隔2個月至今，現在已突破670萬次，留言數突破5.7萬則，還有網友湧入留言，直說「今天就是國葬，感謝您為日本國民盡心盡力」。

日媒「女性自身」報導，安倍官方YouTube頻道最後一部影片上傳日期為7月6日，長度約2分多鐘，內容是安倍前往福島縣替當地議員候選人助選，笑著品嚐小野町特色美食的影片，還直言很好吃。

▲日本前首相安倍晉三YouTube頻道最後一部影片。（圖／翻攝自YouTube）

報導指出，安倍晉三YouTube頻道於2021年10月才創建，最初訂閱人數為36萬人左右，但在槍擊事件發生後，訂閱數不斷增加，目前已突破132萬人，至於最後上傳的影片，在安倍過世後，播放次數超越300萬次，如今過了短短2個月，影片瀏覽次數翻倍。

這部影片的留言數至今也突破5.7萬多則，許多人在國葬舉行的這一天，來到頻道影片下方留言。有網友提到，「安倍先生今天國葬，一直以來非常感謝」、「雖然不能到會場，但還是到線上網站獻花」、「今天是國葬，我最喜歡的安倍先生，感謝您為日本國民盡心盡力」。

今年7月8日，安倍前往奈良市幫自家候選人輔選，站在路邊發表演說，但卻被槍手山上徹也開槍擊中，當場倒地，搶救不治。

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