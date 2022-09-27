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夫妻冷戰！婆婆參一咖壓落底：妳走小孩留下　人妻曝不離開原因

婆婆只關心孫子不可被媳婦帶走。（示意圖／翻攝自pexels）

▲婆婆只關心孫子不可被媳婦帶走。（示意圖／翻攝自pexels）

圖文／CTWANT

通常遇到夫妻吵架，大部分的人都是勸和不勸離，不過卻仍有少數長輩硬是要插一腳。一名人妻抱怨，婆婆每次只要知道夫妻倆在吵架，就會和先生聯手一起對付她，且唯一關心的只有「不能把小孩帶走」，讓她相當心寒。

人妻在《毒菇九賤討論區》表示，假日自己回娘家，而婆婆得知她跟先生正在冷戰，居然趁她回婆家拿東西時，突然說「妳不能把小孩帶走」，讓她很傻眼。她忍不住回嘴，「我什麼時候跟妳說，我要帶小孩回去？我回來也跟妳打招呼，我有哪裡不敬嗎？妳們每次都要壓我。」

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婆婆氣憤反駁，「我什麼時候壓妳？」人妻氣回，之前先生鬧離婚，稱下班回來再看到她，就要離家出走，未料身為婆婆的人沒有阻止，反而叫其他家人把她帶回家，臨走前還說「要走妳走，小孩要留下」，當時孩子還在喝母乳，全家只有已過世的公公挺她，要她安心住下來。

人妻哭訴，婆婆每次只要看他們夫妻失和，就會加入老公那邊對付她，「我原本個性溫和，因為多年的積壓，才有這一把火，真的婚前有多少的幻想，婚後就有多少的荒謬，講也講不完，不必勸我離開，也不必砲我不離開，這種情勢，他們三人成虎，我是很難帶走小孩的，但總有一天，我會離開，同樣在水深火熱的婚姻中的太太們，我們一起加油吧。」

貼文一出引起討論，大家紛紛留言「有這樣的老公真令人寒心」、「該硬就要硬，要因為小孩留下，那就把自己跟小孩顧好」、「反正就已經黑了，妳婆婆唯恐天下不亂」、「如果先生那家子都有家暴底，那妳自己回娘家，很難保證小孩不被家暴吧，不相信他們對小孩會有多溫和」。

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