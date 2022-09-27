女子睡到一半臉濕濕…睜眼驚見「吉娃娃在大便」腹瀉慘住院3天



▲女子被愛犬在臉上大便後，因出現嚴重腹瀉而住院3天。（圖／翻攝自推特，下同）

文／周刊王

英國布里斯托（Bristol）51歲女子亞曼達（Amanda Gommo）日前和吉娃娃愛犬貝兒（Belle）一起睡午覺時，突然感到「有東西跑進嘴裡」，沒想到她睜眼一看，竟是愛犬在她臉上烙賽，儘管亞曼達立刻清潔口腔，最後還是因為腸胃道感染而住院3天。

據《鏡報》報導，育有3個小孩的亞曼達，當天一如往常和愛犬一起睡午覺，怎知不久後就感覺「有東西往臉上和嘴裡噴」，等她張眼並意識到是貝兒在她臉上腹瀉時，已不小心吞下一些排泄物，且事後帶愛犬看醫生的女兒也告訴她，貝兒罹患嚴重的腸胃道疾病「克羅恩病」。

▲亞曼達嘴邊留下許多液態黃金。（圖經變色處理／翻攝自推特）

幾小時後，亞曼達也出現嚴重腹瀉與抽筋症狀，救護單位接到她的求救電話後，雖派出救護車與醫護人員看診，不過醫護人員僅開止痛藥與告知大量飲水後就離去。症狀逐漸加重的亞曼達，則在48小時後再次撥打急救電話，而這次救護人員則認定她必須立刻住院治療。

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醫師向病床上的亞曼達表示，她的腎臟已因為嚴重腹瀉脫水而萎縮了一半，同時也確認她罹患克羅恩病，致病源就是寵物的糞便，直言「我們也沒看過有人因為狗的便便而染病」。所幸亞曼達在住院3天後好轉並出院，她也強調自己對貝兒的愛不會改變，唯一改變的是，現在已經習慣每天喝大量的水和茶。

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