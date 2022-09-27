哥吉拉婚變+1？夫妻吵架她丟光尪「正版公仔」...網看全怒了

▲鄰居的收藏被他的老婆丟光。（圖／翻攝《爆廢公社公開版》，下同）

圖文／CTWANT

如果心愛的收藏被當垃圾丟掉，任誰都受不了。近日一位公仔愛好者的公仔全部被老婆丟進垃圾車，起因是因為鄰居跟老婆吵架，讓網友不禁問說「換作各位客倌心愛的東西被丟掉會怎麼做。」

原PO近日在臉書社團《爆廢公社公開版》發文說，「繼上次新聞公仔送親戚的心痛案例之後，又一位收藏公仔同好慘遭血手！」表示鄰居因為跟老婆發生爭吵，沒想到回家後看到堆滿公仔的房間，被打掃得清潔溜溜，全部收藏都進了垃圾車，好奇發問「換作各位，心愛的東西被丟掉會怎麼做？」

[廣告]請繼續往下閱讀...

從原PO貼出的照片中可見，公仔同好的收藏有皮卡丘、雷姆，還有數量龐大的《海賊王》、《鬼滅之刃》公仔等，應該是價值不斐。

▲除了海賊王還有鬼滅等公仔。

貼文曝光後，網友紛紛留言「公仔沒了可以再買，老婆沒了可以買更多的公仔」、「乾她可以先跟我聯絡，把艾斯喬巴和五条先送我啊，這個不離婚說不過去吧，不要動別人的收藏很難懂嗎」、「跟鄰居吵架干模型屁事」、「不要說老婆錯，老公一定講什麼鬼話激怒別人」、「幹嘛不賣掉」、「沒有蒐藏過東西的人，不懂蒐藏的樂趣。不要輕易剝奪每一個人的樂趣」、「離婚提告求償阿！有啥好講的」、「該讓她知道兩性憑拳了」、「這就是為什麼我選擇單身的原因」。

據了解，日前也有一位人妻把老公的哥吉拉公仔送親戚小孩，老公知情後氣到要離婚，人妻上網跟網友求救，鬧得沸沸揚揚，引發討論，各界人士也紛紛發表自己的看法。

延伸閱讀

▸ 蓬佩奧二度訪台「赴高雄專題演講」 將與陳其邁共進晚宴

▸ 韓菲返多倫多讀書 余皓然童顏被網友誤認「女兒剪短髮」

▸ 7旬阿公上山採竹筍卻人間蒸發 失蹤3天找到人了