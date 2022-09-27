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大陸 大陸焦點 特派現場

北漂夫妻雙雙罹肝癌！肝膽科醫師一查驚：燉排骨加了它簡直在服毒

北漂夫妻雙雙罹患肝癌，竟然是因為燉排骨加了一種東西，讓他們都肝臟出現問題。（示意圖／翻攝自pixabay）

▲北漂夫妻雙雙罹患肝癌，竟然是因為燉排骨加了一種東西，讓他們都肝臟出現問題。（示意圖／翻攝自pixabay）

圖文／CTWANT

大陸一對年輕夫妻一起到上海工作5年，兩人一起打拚希望能創造美好生活，沒想到兩人越來越來沒精神，甚至不久前開始臉色變差，還出現腹痛、腹瀉、噁心等狀況，一看醫生發現兩人的甲種胎兒蛋白指數異常偏高，甚至雙雙被確診出肝癌的狀況，結果醫師一查才發現兩人長期會把1物跟排骨一起燉，因此出現肝臟問題。

據《搜狐網》報導，這對夫妻因平常努力工作，因此常為了補充營養而燉煮排骨湯，但他們在燉煮時都會加上從老家帶來的花椒，不過這些花椒也成為他們罹患肝癌的關鍵。

夫妻倆因為想補充體力，因此經常燉煮排骨。（示意圖／翻攝自pixabay）

▲夫妻倆因為想補充體力，因此經常燉煮排骨。（示意圖／翻攝自pixabay）

醫師問診意外發現，他們的花椒因存儲不當，加上氣候潮濕，使得花椒出現了發霉的狀況，而她只覺得沖洗一下，加上高溫烹煮應該就沒事了，所以依舊食用著。醫師也表示，發霉的花椒易孳生大量的細菌，其中就有毒性極強的致癌物黃麴毒素，若是長期食用帶有這種毒素的食物，會使毒素不斷進入體內並堆積，損害肝臟的健康，導致肝細胞發生病變，從而誘發肝癌的出現。

他們從家鄉帶來的花椒發霉，結果仍然繼續食用，導致肝臟出問題。（示意圖／翻攝自pexels）

▲他們從家鄉帶來的花椒發霉，結果仍然繼續食用，導致肝臟出問題。（示意圖／翻攝自pexels）

肝膽科醫師也表示，若肝臟受損身體會出現這些異常狀況，若有這樣的狀況出現就要多注意。如眼睛乾澀、發癢，看東西模糊，黑眼圈加重；食慾不振，吃東西沒有胃口，伴有噁心感；經常失眠、容易驚醒，說夢話、磨牙；頭髮油膩過快，脫髮嚴重，頭髮變白；小便顏色發黃，如同啤酒色，且異味大；渾身沒有精神，異常乏力，昏昏沉沉；指甲凹凸不平，有豎紋出現，並且易折斷；早上口臭嚴重，刷牙也難以緩解，且牙齦易出血都要特別注意。

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