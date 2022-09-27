下午茶這樣吃超幸福！超商「7款蛋糕、麵包新品」　最便宜18元開吃

▲萊爾富推出7款蛋糕、麵包新品。（圖／萊爾富提供，下同）



記者周姈姈／綜合報導

下午茶這樣吃超幸福！就有超商一口氣開賣7款麵包、蛋糕新品，其中有3款皆為超殺銅板價，只要18元就能爽吃，還能享「第2件半價」優惠，另外還有濃郁又甜蜜的「檸檬杯子蛋糕」及「大理石蛋糕」，買來配咖啡超完美。

萊爾富推出7款麵包、蛋糕新品，首推「大理石蛋糕」，將巧克力與綿密蛋糕結合，每口都充滿甜蜜滋味；「鹹奶油風味餐包6入」咬下鬆軟的麵包就能吃到鹹鹹甜甜的奶油內餡；「檸檬杯子蛋糕」為樂凡烘焙與老實農場聯名研發，嚴選台灣在地小農生產的檸檬製成，另外還有「牛奶杯子蛋糕」，奶香十分濃郁。

▲杯子蛋糕或學童麵包即日起還能享「同價格第2件半價」。



剩下3款則是經濟實惠的學童麵包「巧克力捲麵包」、「牛奶球麵包」及「紅豆銅鑼燒」，只要18元就能爽爽吃；以上新品還可搭配優惠，即日起至10/18前，至萊爾富門市購買39元杯子蛋糕或18元學童麵包，可享「同價格第2件半價」優惠。

▲「立頓奶茶迷你泡芙」咬下是超濃奶茶風味內餡。（圖／7-11提供，下同）

7-11則是獨家販售3款「日本直輸人氣甜點」，為日本夢甜屋與立頓聯名新品，只在全台100間甜點專櫃門市買得到，首先是咬下就爆餡的「立頓奶茶迷你泡芙」，每盒10入，薄皮小泡芙填滿夢甜屋獨家鮮奶油調製出的濃郁立頓奶茶風味內餡，口感滑順香甜。

▲「立頓奶茶蛋糕捲」內餡超多，吃起來超滿足。



▲「立頓檸檬紅茶蛋糕」是酸酸甜甜的滋味。

「立頓奶茶蛋糕捲」每盒4片，吃得到柔軟紅茶風味戚風蛋糕捲搭配立頓奶茶風味內餡；「立頓檸檬紅茶蛋糕」每盒重達150g，獨享超滿足，每口都能吃到檸檬紅茶鮮奶油內餡搭配鬆軟蛋糕。以上3款新品也祭出優惠，即日起至10/18止，搭配CITY CAFE中杯美式可各享組合優惠價。