安倍國葬擬「以台灣唱名」獻花！　台灣代表座位位置曝光

▲安倍國葬儀式將在東京武道館舉行。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

日本前首相安倍晉三國葬儀式今（27）台灣時間下午1時舉行，日本政府消息人士透露，有鑑於安倍與台灣的密切關係，日本計畫把台灣列入獻花唱名國家名單，屆時可能會以「台灣」稱呼我國，而非官方名稱「中華民國」。另外，台灣代表的座位預計安排在同樣未被承認的國家巴勒斯坦旁邊。

日本時報指出，日方很可能在國葬儀式上以台灣（Taiwan）來稱呼，但在國葬儀式中把台灣視為國家可能引發中方強烈反應。

預計約有4300人將參加在東京武道館舉行的國葬，其中約有700人來自海外218個國家地區以及國際組織。依據台灣總統府本月發布的消息，總統蔡英文指派台灣日本關係協會會長蘇嘉全、立法院前院長王金平及駐日本代表謝長廷組成代表團，出席安倍前首相國葬典禮。而中方則由全國政協副主席萬鋼代表出席。

不過消息人士透露，與獻花的安排不同，台灣代表座位將排在世界各國代表區與國際組織代表區之間，旁邊為同樣未被承認的國家巴勒斯坦（Palestine）。

報導指出，日本政府先前公布的嘉賓名單中，台灣代表列在地區，台灣代表不太可能被邀請參加27日葬禮後的晚間活動，屆時外國代表將向安倍遺孀安倍昭惠與首相岸田文雄表達哀悼。

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