雙層牛肉+薯餅！麥當勞最新「異國風漢堡」來了　加碼吃柚香脆雞堡

▲麥當勞最新異國風系列漢堡來了。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

想出國又還沒排定行程嗎？人氣速食店「麥當勞」先來幫胃滿足旅遊願望，強勢推出全新「異國風系列漢堡」，有選用紐澳100%純牛肉及經典切達起司的美式牛肉堡選擇，加碼吃日式柚香脆雞堡，通通要嚐鮮，明（28）日起陸續開吃；且至10月19日前還可抽「麥當勞千元禮券」，小確幸不能放過。

▲一共有2款美式漢堡、1款日式漢堡選擇。

麥當勞最新「異國風味系列漢堡」來了，牛肉控一定要搶吃選用紐澳100%雙層純牛肉，搭配酥脆薯餅及經典切達起司醬的「起司脆薯雙牛堡」，裡頭搭配新鮮萵苣、蕃茄，最後蓋上熱烤玉米壓紋麵包，每一口都超罪惡，加碼還有「起司三層牛肉堡」，9月28日起至11月8日限時開賣或售完為止。

10月12日起則接力推出日式風「柚香塔塔脆雞堡」，嚴選去骨雞腿肉醃漬入味酥炸，再淋上以檸檬、酸黃瓜、洋蔥、洋香菜製成的檸檬塔塔醬，最後灑上微辣香柚胡椒粉，口感清爽不油膩，秋天吃最適合不過，同樣只賣到11月8日貨售完為止。

為慶祝新品上市，9月28日起至10月19日凡於IG貼文或限時動態公開分享「一秒到美／日！」濾鏡，並標記麥當勞官方帳號，就有機會抽中「麥當勞千元禮券」，共計10名。

▲漢堡王「泡菜重磅王」限時吃。

另，漢堡王近日也有最新「韓式泡菜烤肉堡」，選用超開胃的酸甜微辣韓式泡菜作為主角，分別搭配8.8盎司火烤牛肉排、4.4盎司火烤牛肉排及去骨烤雞腿排推出3款罪惡選擇，且裡頭通通淋了韓式燒烤醬，並夾入美式起士片、生洋蔥，大口咬下超滿足，即日起至10月31日限時開賣，提醒有部分門市無販售全品項。

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