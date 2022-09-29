買1送1爽喝！超商、速食量販「國際咖啡日優惠」先看　還有第2杯10元

▲7-11門市指定3大咖啡飲品可享「第2杯10元」優惠。（圖／7-11提供）



記者周姈姈、蕭筠／台北報導

10月1日國際咖啡日即將到來，以下就整理4大超商、速食量販推出的「國際咖啡日優惠」，其中，麥當勞有美式、那堤「同品項買1送1」，7-11則有3大指定咖啡飲品「第2杯10元」，趕快把握便宜喝起來。

●7-11

7-11門市即日起至10月2日止推出CITY CAFE特大杯美式、大杯冰燕麥拿鐵及脆酷摩卡咖啡「同品項、同價位第2杯10元」優惠。OPEN POINT行動隨時取則有「國際咖啡日探索CITY CAFE」優惠，每日限量濃萃美式買7送7、濃萃拿鐵買5送2。

●全家

全家即日起至10月1日祭出大杯單品限定Let's Café「環保好咖組」優惠，於APP隨買跨店取可購買限定「大單品美式組」、「大單品拿鐵組」，內含大杯單品美式、拿鐵10杯69折優惠及仙德曼保溫杯1個，加碼推「喝完再送500元購物金」回饋，只要在11月30日完成「環保好咖組」大杯單品咖啡兌換，即可獲得會員購物金500元。

●萊爾富

萊爾富推出限時1天「國際咖啡日優惠」，就在10月1日當天登場，會員只要在Hi-Life VIP APP內的整買零取購買Hi Café大杯特濃美式5杯即可享優惠價169元，等於下殺6.1折平均每杯只要34元，且不限購買數量，可冰/熱任選，兌換期限至112年1月1日。另外，即日起至10/18止，萊爾富門市咖啡全品項也可享「第2件7折」優惠，價格不同以2杯85折計，不含茶飲、冰沙、沖調飲品。

▲萊爾富推出限時1天「大杯特濃美式5杯169元」，等於每杯只要34元。（圖／萊爾富提供）

●OK mart

OK mart即日起至10月1日於全門市祭出「莊園級美式/拿鐵」及「大杯濃厚系莊園級美式/拿鐵」，不限冰熱通通可享「同品項買2送2」優惠，提醒濃厚系列有部分門市不提供；加碼於OKmall雲端商城推「大杯莊園級美式/拿鐵同品項10杯下殺5折」，等於買1送1。

●家樂福

家樂福自有咖啡品牌「Inlove Café」即日起至10月1日祭出「美式買1送1」，全台門市包括247間超市、55間量販店通通有（13間量販店因設備目前尚未有咖啡機），把握機會喝。

●麥當勞

麥當勞將於9月30日祭出限時1天「McCafé經典美式/經典那堤買1送1」優惠，只要於「APP隨買店取」或於「LINE禮物」中購買冰／熱經典美式或經典那堤，即享同品項買1送1，雙平台各限量1萬組，售完為止。

▲限時1天麥當勞「McCafé經典美式/經典那堤買1送1」。（圖／麥當勞提供）