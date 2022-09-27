快訊／蓬佩奧再度訪台　陳其邁賴清德赴萬豪酒店「早餐會」

記者吳奕靖、賴文萱、翁子皓／高雄報導

美國前國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）時隔半年之後再度造訪台灣，班機在昨(26)日晚間抵達桃園機場，一下飛機就搭上高鐵直奔高雄，原本因為蓬佩奧行程延誤，一度傳出早餐會取消，但今（27）日早上雙方又敲定早餐會行程。陳其邁在早上9點已到達萬豪酒店，副總統賴清德也在稍晚抵達。

▲蓬佩奧與陳其邁、賴清德今早舉行早餐會 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲副總統賴清德抵達會場 。（圖／記者吳奕靖攝）

蓬佩奧原定27日早上與高雄市長陳其邁的早餐會，但因班機時程有變，改成27日吃晚宴進行，但今早雙放又重新敲定早餐會行程。高雄市長陳其邁在9點5分時抵達萬豪酒店，當接受《東森新媒體ETtoday》記者詢問他今天早上要跟蓬佩奧聊什麼時？他表示「輕鬆」，談到有沒有要介紹高雄哪裡好玩？陳其邁表示「高雄哪裡都好玩」。賴清德也在隨後時間抵達現場。

陳其邁在萬豪酒店停留20分鐘，9點25分離開會場，轉往議會。

蓬佩奧27日行程，預計上午9點50分在高雄萬豪酒店出席「全球台商經貿論壇」，專題演講主題「從世界經貿趨勢 看見台灣疫後新商機」，下午3點參訪駁二藝術特區，與企業界人士會面。

蓬佩奧本次訪台重點在南部，希望更加瞭解台灣在科技產業的相關優勢，並仔細研議將如何強化台美在「民主產業鏈」的全面合作，所以此行選擇下榻高雄萬豪酒店。