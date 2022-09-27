　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

快訊／蓬佩奧再度訪台　陳其邁賴清德赴萬豪酒店「早餐會」

記者吳奕靖、賴文萱、翁子皓／高雄報導

美國前國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）時隔半年之後再度造訪台灣，班機在昨(26)日晚間抵達桃園機場，一下飛機就搭上高鐵直奔高雄，原本因為蓬佩奧行程延誤，一度傳出早餐會取消，但今（27）日早上雙方又敲定早餐會行程。陳其邁在早上9點已到達萬豪酒店，副總統賴清德也在稍晚抵達。

▲蓬佩奧與陳其邁、賴清德今早將舉行早餐會 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲蓬佩奧與陳其邁、賴清德今早舉行早餐會 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲▼蓬佩奧與陳其邁、賴清德今早將舉行早餐會 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲副總統賴清德抵達會場 。（圖／記者吳奕靖攝）

蓬佩奧原定27日早上與高雄市長陳其邁的早餐會，但因班機時程有變，改成27日吃晚宴進行，但今早雙放又重新敲定早餐會行程。高雄市長陳其邁在9點5分時抵達萬豪酒店，當接受《東森新媒體ETtoday》記者詢問他今天早上要跟蓬佩奧聊什麼時？他表示「輕鬆」，談到有沒有要介紹高雄哪裡好玩？陳其邁表示「高雄哪裡都好玩」。賴清德也在隨後時間抵達現場。

陳其邁在萬豪酒店停留20分鐘，9點25分離開會場，轉往議會。

蓬佩奧27日行程，預計上午9點50分在高雄萬豪酒店出席「全球台商經貿論壇」，專題演講主題「從世界經貿趨勢 看見台灣疫後新商機」，下午3點參訪駁二藝術特區，與企業界人士會面。

蓬佩奧本次訪台重點在南部，希望更加瞭解台灣在科技產業的相關優勢，並仔細研議將如何強化台美在「民主產業鏈」的全面合作，所以此行選擇下榻高雄萬豪酒店。

►新手爸媽必備！Combi育兒組合超優惠　優雅解決尿布異味

► 東森獨家 聲寶品牌月!下單抽電視、買就送家電!

ET快訊
日本「考慮開放科興」高端卻不行　醫點1關鍵
選前60天／學者點北部4關鍵戰區　陳時中有無失分意見兩極
廖老大咬檳榔拍桌嗆聲！年輕女官員嚴重驚嚇　勞工局長霸氣回應
快訊／老公砸飯店櫃台！　美女主播回應了
許藍方偷吃人夫「判賠50萬付錢了」　正宮一句話回應
台積電創2個月新低　國安出手也難救？網見走勢嘆：送錢的意思
快訊／遭高虹安提告2罪！《鏡週刊》回應了　將提誣告
謝哲青心肌炎暴瘦10公斤！　醫示警「最危急狀況」數小時後死亡

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

快訊／陳時中坦言周玉蔻影響支持度　「當然短時間效應是有的」

陳椒華首曝「鏡電視申設爭議」音檔證據　蘇貞昌否認施壓

藍組「助選團」！馬英九、朱立倫77人入列　高喊「完封民進黨」

籲NCC「比照中天」處理民視！　他轟周玉蔻：做側翼不要泯滅人性

周玉蔻喊「來告我」！　蔣萬安酸：她怕被告嗎？怕丟臉嗎？

向NCC檢舉周玉蔻民視「辣新聞」1天爆增32件

打不對稱選戰　謝國樑誓破林右昌做不到魔咒

曾銘宗秀簡報狂罵「抄抄抄！」　陳吉仲：不用在這裡浪費時間啦

「目前剩382家防疫旅館」　王國材：研擬補貼方案助業者度過空窗期

快訊／蓬佩奧再度訪台　陳其邁賴清德赴萬豪酒店「早餐會」

開業38年岡山統一戲院熄燈　老闆落寞坐大廳：我心淌血

正妹教練現實→氣質甜美　一拍TikTok秒炸出肌肉！

下鍋前的難分難捨！ 蛤蜊伸舌頭互打還親親

孫生突發文譙女友「假人設」！　揭Wendy多次踩底線：真覺得噁心

周玉蔻認爆料錯誤！　撇清拉抬陳時中選情

澳洲海岸驚現整排鯨屍 230頭領航鯨離奇擱淺！

周玉蔻王鴻薇火爆開嗆！ 互罵不要臉...張淑娟爆哭

周玉蔻、王鴻薇瘋狂互罵　張淑娟北檢淚崩按鈴提告

劉雨柔、黃育仁宣布離婚！　PO文證實斷6年情：退回朋友關係

吊車臂撞毀360萬休旅車！　穿破車窗...修理費恐破百萬

快訊／陳時中坦言周玉蔻影響支持度　「當然短時間效應是有的」

陳椒華首曝「鏡電視申設爭議」音檔證據　蘇貞昌否認施壓

藍組「助選團」！馬英九、朱立倫77人入列　高喊「完封民進黨」

籲NCC「比照中天」處理民視！　他轟周玉蔻：做側翼不要泯滅人性

周玉蔻喊「來告我」！　蔣萬安酸：她怕被告嗎？怕丟臉嗎？

向NCC檢舉周玉蔻民視「辣新聞」1天爆增32件

打不對稱選戰　謝國樑誓破林右昌做不到魔咒

曾銘宗秀簡報狂罵「抄抄抄！」　陳吉仲：不用在這裡浪費時間啦

「目前剩382家防疫旅館」　王國材：研擬補貼方案助業者度過空窗期

快訊／蓬佩奧再度訪台　陳其邁賴清德赴萬豪酒店「早餐會」

快訊／陳時中坦言周玉蔻影響支持度　「當然短時間效應是有的」

高醫大印度籍庫碼博士貢獻高等教育　移民署頒永久居留梅花卡

陳椒華首曝「鏡電視申設爭議」音檔證據　蘇貞昌否認施壓

帶學妹去「神秘的地方」趁機性侵！馬偕醫下場G了　她淚崩痛罵：渣男

安倍國葬倒數！東京派2萬警力「鐵桶防禦」　垃圾桶、下水道都要查

酒後起衝突！堂弟玻璃杯砸傷堂哥　酒吧老闆勸離也加入戰局

日本「考慮開放科興」高端卻不行　醫點1關鍵：說抗體多好沒用

不斷更新／安倍國葬倒數！獻花民眾排隊擠爆公園　緊急開放提前入場

推開房門目睹陌生女「床上一幕」崩潰　人妻心碎：辛苦10年買的家

藍組「助選團」！馬英九、朱立倫77人入列　高喊「完封民進黨」

熱褲長腿妹從違停車下車　網友狂重播：紳士都來了

政治熱門新聞

周玉蔻有落實查證責任嗎？　陳耀祥：我們會去查

還原與張淑娟聯繫過程　王鴻薇批周玉蔻「二度霸凌」

新北發放「重陽敬老金」！最高領2萬　66萬人受惠

張淑娟堅持告周玉蔻　NCC證實接獲申訴

選前60天／藍營樂觀奪16縣市　攻下台北、桃園有助2024重返執政

曝周玉蔻「90度鞠躬道歉」原因　前綠委：報應會回到他身上

蓬佩奧再訪台直奔高雄　將與陳其邁晚宴

李德維道歉仍挨轟！黃暐瀚：無法證明就請辭

幕後／綠評「蔻」分飛彈等級　陳時中競辦定調「3不」

被張淑娟「一句話」逼哭！　他鐵口預言：陳時中已經輸了

周玉蔻對蔣萬安由愛生恨？　徐巧芯曝決裂關鍵：與女主播的一張合照

王鴻薇曝「太多節目想邀張淑娟」　深夜發出82字聲明

柯文哲向張淑娟喊話「一定要挺住」

夫被罵吃軟飯！王鴻薇嗆：周玉蔻就是爛

更多熱門

相關新聞

周玉蔻有落實查證責任嗎？　陳耀祥：我們會去查

周玉蔻有落實查證責任嗎？　陳耀祥：我們會去查

資深媒體人周玉蔻連日透過電視政論節目，攻擊國民黨台北市長參選人蔣萬安父親蔣孝嚴的陳年緋聞，26日在台北地檢署前向前中國小姐張淑娟道歉，引發社會譁然，後有國家通訊傳播委員會（NCC）官員透露，已接獲民眾提出申訴。對此，NCC主委陳耀祥27日被媒體問及，周是否有落實查證責任？陳說，「我們會去查」。

蓬佩奧來台　邱國正：密切注意「外賓來中共會有動作」

蓬佩奧來台　邱國正：密切注意「外賓來中共會有動作」

蓬佩奧再訪台直奔高雄　將與陳其邁晚宴

蓬佩奧再訪台直奔高雄　將與陳其邁晚宴

即／前美國國務卿蓬佩奧「再訪台灣」

即／前美國國務卿蓬佩奧「再訪台灣」

司機大聊棒賽　撞2騎士再撞貨車

司機大聊棒賽　撞2騎士再撞貨車

關鍵字：

蓬佩奧Mike Pompeo陳其邁賴清德影音

讀者迴響

熱門新聞

好市多上架新玩具！網笑：想換電視可以買

台中男水樂園拍2hrs　比基尼妹崩潰

張淑娟提告！　律師嘆周玉蔻道歉為時已晚

吳宗憲終於公開「最美小女兒」！首曬4兒女合照

網紅「吸血鬼老師」Eko結婚了！　合照掀熱議：都好酷

進廁所驚見「1巨雷」他氣退租　網全傻眼

浴室矽利康發霉！網曝神招

結帳不報電話被媽唸！他曝超商點數隱藏功能

28歲女剛剖腹產　惡露結束「同房又懷孕」

台北天空今早「轟隆隆」　原因曝光

人夫突襲！妻房內找到內褲慶生男

張淑娟淚訴「住郊區新店」引網論戰　在地傻眼：新案6字頭

新「TOYOTA INNOVA預售價曝光」

劉雨柔曾嘆「性生活不滿足」想分開！求歡被潑冷水

夫妻吵架「丟光公仔」！他回家才知全進垃圾車

更多

最夯影音

更多
開業38年岡山統一戲院熄燈　老闆落寞坐大廳：我心淌血

開業38年岡山統一戲院熄燈　老闆落寞坐大廳：我心淌血
正妹教練現實→氣質甜美　一拍TikTok秒炸出肌肉！

正妹教練現實→氣質甜美　一拍TikTok秒炸出肌肉！

下鍋前的難分難捨！ 蛤蜊伸舌頭互打還親親

下鍋前的難分難捨！ 蛤蜊伸舌頭互打還親親

孫生突發文譙女友「假人設」！　揭Wendy多次踩底線：真覺得噁心

孫生突發文譙女友「假人設」！　揭Wendy多次踩底線：真覺得噁心

周玉蔻認爆料錯誤！　撇清拉抬陳時中選情

周玉蔻認爆料錯誤！　撇清拉抬陳時中選情

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【最高折200】喵汪月光趴

【最高折200】喵汪月光趴

毛孩月光趴踢來囉！9/1-9/30毛毛商城滿額最高折200，單筆999元以上再送50元購物金！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面