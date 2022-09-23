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好市多驚人1幕　她想買牛仔褲「不敢翻動」！千人喊：員工該加薪

▲▼ 。（圖／翻攝Costco好市多 商品經驗老實說）

▲褲子摺得超整齊，畫面超療癒！（圖／翻攝Costco好市多 商品經驗老實說）

網搜小組／劉維榛報導

「我的強迫症都痊癒了！」一名女網友驚呼，逛好市多服飾區時，其中牛仔褲專區摺得特別整齊，「想買條牛仔褲，但完全不敢下手翻動。」照片引發4千多名網友朝聖，紛紛大讚「太厲害我一輩子都無法做到」，還有人笑虧「摺衣服的店員在後面看著你！」

一名女網友在臉書公開社團《Costco好市多 商品經驗老實說》表示，最近逛好市多服裝區時，赫見一座「整齊一致的牛仔褲山」，讓她佩服直呼「我的強迫症都痊癒了！」

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畫面可見，每一疊牛仔褲都被摺得有稜有角，讓原PO越看越療癒，接著不禁笑虧「想買條牛仔褲，但完全不敢下手翻動。」

照片曝光後，引來4千多名網友驚呼，「這我也真的不敢翻」、「這員工要加薪」、「第一個拿的人 會不會有壓力」、「太厲害我一輩子都無法做到」、「這真的會不好意思翻」、「摺衣服的店員在後面看著你」、「真的～我們這種強迫症的看到會忍不住拍拍手+拍照」。

留言串中，也釣出其他服飾店店員回應，「拜託客人不要動拜託～拜託，今天要賣場寫真（前UQ員工）」、「第2排第3行第7件歪腳了，重來」、「秒懂，而且很容易拿去試穿就...不回來了，立刻量感不平均 」、「這應該是UQ員工跳槽（前員工路過）」。

▼網友讚爆了。（圖／翻攝Costco好市多 商品經驗老實說）

▲▼ 。（圖／翻攝Costco好市多 商品經驗老實說）

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