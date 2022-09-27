許藍方偷吃人夫「判賠50萬付錢了」　劉友臻出示捐公益匯款紀錄

▲劉友臻醫師（左圖）遭許藍方（右圖）介入婚姻，法院判決許女侵害配偶權確定，須賠償50萬元，劉友臻也信守承諾將款項全數捐給公益團體。（翻攝劉友臻、許藍方臉書）

圖文／鏡週刊

去年本刊揭露有「最美博士」之稱的網紅許藍方，與醫師人夫康鈞尉發生婚外情，2人不僅互傳大量鹹濕訊息，還曾前往摩鐵開房，遭元配劉友臻醫師抓包，一狀告上法院；許不僅矢口否認，更反控康男騷擾，還提告元配妨害名譽。案經台北地方法院審理，判決許女侵害配偶權確定，須賠償50萬元。許女事後表示不再上訴，並在近日匯款給元配；劉友臻也信守承諾將款項全數捐給公益團體，並在臉書秀出匯款紀錄。

據了解，今年8月台北地方法院判決許藍方侵害配偶權確定後，劉友臻就一直未收到對方回應賠償一事，至9月中旬只好聲請強制執行；加上遭劉遭許提告的妨害名譽案獲台北地檢署不起訴，在法院、地檢署雙重認證下，許女終於主動聯繫，在9月26日以現金存入劉友臻的帳戶。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲劉友臻將許藍方的賠償款項捐給家扶基金會。

劉友臻獲得許女賠償後，也在個人臉書公開匯款資訊，並將款項分作2筆、各25萬元，分別匯至家扶基金會、勵馨基金會等社福、婦幼團體，遵守自己當初於聲明中要捐助弱勢的承諾。

▲劉友臻將許藍方的賠償款項捐給勵馨基金會。

劉友臻同時在臉書寫下簡短回應，她表示：「紛擾至此總算塵埃落定，人生終將繼續前行。」言談中透露不再追究，更展現她堅強、大器的態度。







更多鏡週刊報導

挺過偷腥再談「戰學歷」 許藍方炫腹喊：品德自省比較重要

【獨家】許藍方5點聲明駁不倫人夫 法院判決理由曝光打臉

【許藍方睡人夫】遭控偷吃醫師人夫 許藍方5點聲明回應了