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公務員變「色欲鬼」　釜山當街誘2少女開房性侵！這國不保護凶嫌

圖文／鏡週刊

南韓近日發生一起誇張的性侵事件，2名來自非洲國家賴比瑞亞的公務員，在來到釜山參加研討會的期間，在路上搭訕2名10多歲少女，並引誘至飯店開房性侵。少女報警求助，警方救援影片也相當震撼，而賴比瑞亞也不願意保護2名凶嫌，直接曝光2人的真面目示人。

公務員變「色欲鬼」，當街誘2少女開房性侵！這國不保護凶嫌。（翻自issuemax.com）

據南韓《KBS》報導，事發在本月22日，當天晚間警方接獲報案，有少女邊哭邊求救，稱自己和另一人被困在一個飯店房間，遭到2名外國人性侵。警方約在晚間11時抵達飯店，並破門救援，現場還可聽見少女的驚聲尖叫。

少女們指控，她們在街上被這2名賴比瑞亞人士搭訕，並引誘至飯店房間，隨即遭到對方性侵。從警方公布的救援畫面也可見，警方在第一時間希望2名賴比瑞亞人自己開門，但他們堅持不開門。之後警方透過飯店人員協助破門而入，這2名賴國人依然不肯配合調查，還堅稱自己擁有「外交豁免權」。

賴比瑞亞媒體直接公開2名性侵犯真面目。（翻自dogdrip.net）

之後韓國警方進一步調查發現，這2名賴比瑞亞人是賴國公務員沒有錯，但並非駐韓的外交人員。報導指出，2人是透過賴比瑞亞外交部辦理程序，前來參加由韓國海洋水產部主辦的研討活動，雖有公務身分，但並非外交人員，因此不適用外交豁免權，目前南韓警方已將2人逮捕。

另一方面，賴比瑞亞的媒體也不願意保護這2名性侵凶嫌身分，直接曝光2人的真面目，並撻伐其行為。

 



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