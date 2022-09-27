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北科大前瞻學院揭牌　蔡英文：16企業投近2億「國內額度最高」

▲▼總統蔡英文（左）與北科大校長王錫福（右），今天參與北科大創新前瞻學院揭牌儀式。（圖／記者許敏溶攝）

▲總統蔡英文（左）與北科大校長王錫福（右）等人，今天一同參與北科大創新前瞻學院揭牌儀式。（圖／記者許敏溶攝）

記者許敏溶／台北報導

台北科技大學「創新前瞻科技研究學院」今（27日）舉行揭牌儀式，總統蔡英文到場致詞時，肯定北科大逾百年來歷年培育的人才，是促使台灣經濟與產業進步的動力，而這次與北科大合作的十六家企業，累計投入近2億元，是國內目前合作企業當中額度最高學院，希望透過大學優異研發能量，與高階產業的技術合作，培育出更有創造力的高科技人才，讓國家重點產業發展更快速。

北科大校長王錫福在致詞時指出，科技業對半導體人才需求殷切，而北科大的研究所重視實務教學，對台灣科技人才培育扮演關鍵角色，創新前瞻學院下個月（10月）啟動招生，明年2月入學，希望與產業界共治、共學、共研，提供創新自主、跨域整合的合作平台，並聚焦在人工智慧、半導體、資訊安全等本校強項重點領域。

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▲▼北科大創新前瞻學院今天揭牌，總統蔡英文到場，下個月啟動招生，預計到民國122年，將可培養碩士600人、博士80人。（圖／北科大提供）

▲北科大創新前瞻學院今天揭牌，下個月啟動招生，校長王錫福（中）說，預計到民國122年，將可培養碩士600人、博士80人。（圖／北科大提供）

王錫福說，創新前瞻學院規劃人工智慧科技碩士、博士學位學程，資訊安全碩士、博士學位學程，以及半導體科技學分學程，除台灣本地學生外，還規劃東南亞專班與東歐專班，預計到民國122年可培育600名碩士、80名博士，希望以動態式調整的創新策略吸引優秀學子就學，建立一個由教育帶動產學研發的跨域合作平台，兼顧前瞻核心技術研發與人才培育。招生依產業需求，與企業共同培育跨領域、跨系所的高階科技人才，培養其企業家精神與創新思維。

北科大創新前瞻學院院長蘇昭瑾則表示，學院針對傳統產學合作的痛點和模式重新調整，廣邀義隆、友達、台達電、群光、華景、訊達、先鋒材料、福壽、美商Sunbird等十餘家指標性企業，形成聯合研發中心的「聚落」，透過跨領域、跨產業相互交流，深化產學對話機制，發揮異業合作綜效，希望藉此確保台灣競爭力，以及在全球半導體的領導地位。

▲▼北科大創新前瞻學院今天揭牌，總統蔡英文到場，下個月啟動招生，預計到民國122年，將可培養碩士600人、博士80人。（圖／北科大提供）

▲北科大創新前瞻學院今天揭牌，蘇昭瑾表示，未來將與國內十餘家指標企業合作，共同培育高階科技人才。（圖／北科大提供）

蘇昭瑾進一步表示，創新前瞻學院的教學與研究均著重動手動腦，實作培力，由合作企業開設主題式研發課題，產學雙方共同指導論文，不僅讓學生得以同步認識企業的核心關鍵技術，也可掌握研究成果應用的市場即時動態，強化商品化導向的研發力道，學院也將進一步為學生爭取前往企業海外部門或國際合作單位的實習機會，產學攜手培育具國際觀的高階人才，掌握國際先進研發技能。

至於東南亞專班與東歐專班部分，蘇昭瑾表示，目前還在規劃中，預計上述專班學生，來台要先念一年華語文，實際的招生時程等細節，則要等待教育部核可後才能進一步說明。
 

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