良皇宮獲蔡英文總統贈匾　黃偉哲陪同賴清德副總統揭匾

▲總統蔡英文致贈「澤洋恩溥」匾額給台南市良皇宮，由副總統賴清德代表，在市長黃偉哲、總統府國策顧問廖武治、良皇宮董事長張春堂陪同下，向保生大帝上香祈福並揭匾。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

位於台南市府前路的四安境北線尾下大道良皇宮，為當地民眾的信仰中心，總統蔡英文感謝良皇宮對地方百姓的貢獻，特別致贈「澤洋恩溥」匾額，於25日舉行揭匾儀式。

由副總統賴清德代表，在市長黃偉哲、總統府國策顧問廖武治、良皇宮董事長張春堂陪同下，向保生大帝上香祈福並揭匾，立委林俊憲、陳亭妃、賴惠員及郭國文和許多中央官員、台南地方議員等人士皆到場觀禮。

副總統賴清德表示，蔡英文總統應廖武治國策顧問的邀請，鑒於良皇宮對地方文化信仰與民間百姓的貢獻，特別頒贈匾額，但是由於總統政務繁忙，所以由他代表總統，賴清德表示，非常榮幸能代表總統來到良皇宮揭匾，因為他不僅是台南的前任市長，也是良皇宮的虔誠信眾，祝福良皇宮未來香火更加興旺，也保佑台灣國泰民安、風調雨順。

市長黃偉哲表示，非常榮幸歡迎賴副總統，代表總統回來台南揭匾，感恩良皇宮保生大帝保佑市民，這次台南的防疫，是在六都裡面，確診率最低、確診數最少，一切都是中央對地方正確的政策指導，賴副總統也非常關心台南的防疫情形，對台南防疫的政策有很好的建議，常言道也要神、也要人，除了神明護佑人民平安，在總統、副總統、疫情指揮中心指揮之下，相信疫情將會早日退散。

根據中央研究院人社中心地理資訊科學研究專題中心資料，「良皇宮」主祀神明是保生大帝，廟內拜殿前供桌亦供奉有嘉慶甲子年(1804)「南鯤鯓千歲爺」的石香爐，其淵源來自昔日「南鯤鯓代天府千歲爺」依例一年一度被迎請到臺南府城供信眾參拜，早期乘船至府城小西門上岸，入城後以「北線尾良皇宮」為行台，並於駐駕期滿前舉辦遶境遍巡府城，為一時之盛事，此一宗教盛事一直維持至日本時代仍有舉辦，南鯤鯓王回鑾後．府城信眾仍依依不捨，故於良皇宮再副祀南鯤鯓千歲爺常年供信眾參拜。