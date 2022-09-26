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迴力鏢！苗博雅酸高虹安「戰學歷」　曾嗆網友：讀社會大學好可憐

▲▼ 。（圖／苗博雅臉書）

▲苗博雅2021年嗆網友「讀社會大學真可憐」等言論被挖出。（圖／苗博雅臉書）

記者邱晟軒／綜合報導

民眾黨新竹市長參選人高虹安的博士論文遭指控涉抄襲，她日前火速召開記者會澄清，卻因為「不是像什麼中華大學夜間部」一席話，遭綠營批評是戰學歷，北市議員苗博雅也批評，盲目的學歷主義是台灣亂象的根源。不料，苗博雅1年前嗆網友「讀社會大學真可憐」、「連台大法律都沒考上，不就更可憐？」等言詞被挖出，引起外界熱議。

針對高虹安「中華大學夜間部」一席話，苗博雅日前在臉書發長文強調，自己並不覺得北一女台大有什麼了不起，她覺得，盲目的學歷主義，是許多台灣社會亂象的根源「成績跟體重一樣，就是個數字。或許可以拿來自我提醒，但不能成為我們看不起別人的理由。」

▲▼ 。（圖／苗博雅臉書）

▲苗博雅1年多前大酸網友言論被翻出。（圖／苗博雅臉書、藥師林士峰）

不過，藥師林士峰就挖出苗博雅去年9月因北市府防疫，在臉書發文稱自己北一女中、台大法律的學歷，雖不是最優秀，但也禁得起考驗，猛酸「學經歷不明的人」對她的學經歷做攻擊，無非就是想摧毀自己的公信力。

貼文底下就有網友留言批評苗博雅，「念法律還搞不清楚狀況」，卻遭苗博雅反嗆「好可憐耶，就讀社會大學，難怪被帶風向偷換概念」；更有網友挖苦苗博雅台大法律系畢業卻網購遭詐騙，同樣也被苗反嗆「你連台大法律都沒考上，不就更可憐？」

林士峰貼出苗博雅在臉書上與網友唇槍舌戰的貼文與留言並表示，「苗議員，你為什麼要打臉去年的你呢？說北一女台大的經歷禁的起考驗，嗆別人社會大學好可憐的，不也是你自己嗎？為什麼要為了跟風抨擊高虹安，說違心之論呢？」

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