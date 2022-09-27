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俄羅斯校園槍擊增至17死24傷　34歲槍手朝師生開槍後自盡

▲影片取自YouTube，如遭刪除請見諒。

實習記者任庭儀／編譯

俄羅斯伊熱夫斯克（Izhevsk）88號學校26日發生校園槍擊事件，造成17人死亡、24人受傷，其中死者包含11名兒童。槍手因不明原因攜帶兩把手槍與大量彈匣進入學校，朝師生開槍後自盡身亡，目前調查仍在進行中。

路透社報導，88號學校的學生年齡介於6歲到17歲之間，34歲男子卡贊采夫（Artyom Kazantsev）曾是這所學校的學生，26日進入校園後殺害2名保安，接著朝學生和老師開槍，造成至少17人死亡，死者包括11名兒童及數名教師和保安，其餘24名傷者中則有22位兒童。

▲▼俄羅斯伊熱夫斯克（Izhevsk）發生校園槍擊案，身著納粹符號的槍手自盡身亡。（圖／路透）

▲俄羅斯伊熱夫斯克（Izhevsk）發生校園槍擊案，身著納粹符號的槍手自盡身亡。（圖／路透）

這起槍擊事件發生在莫斯科以東960公里的烏德穆爾特共和國（Udmurt Republic），州長布雷查洛夫透露，槍手在襲擊後自盡，他曾是一家精神病院的患者。

俄羅斯國民警衛隊（National Guard）表示，兇嫌使用了兩把經改造的非致命手槍來發射真正的子彈，這些槍枝並沒有向當局登記。卡贊采夫最終被發現倒臥在一間教室裡，身穿黑衣，上面畫著一個紅色的納粹十字圈，教室課桌椅都被掀翻，血跡斑斑的地板上散落著文件。

俄羅斯總統普丁譴責伊熱夫斯克的校園襲擊事件是「不人道的」，克里姆林宮發言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）說，「普丁總統對遇難者表示深切哀悼，槍手顯然屬於一個新法西斯組織。」

負責重大犯罪的俄羅斯調查委員會表示，目前正在檢查槍手犯案動機是否與新法西斯主義和納粹主義有關，「調查人員正對他的住所進行調查，並研究襲擊者的性格、觀點和周圍環境」。

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