入俄公投最後一天！俄強調「純屬自願」投票率高　準備併吞領土

▲ 札波羅熱民眾前往投票。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

烏克蘭4個俄羅斯佔領區23日起舉行入俄公投，傳出俄國派士兵舉槍「護送」居民，俄國則稱民眾都是主動投票。為期5天的公投即將結束，恐怕是俄國併吞烏國領土的前奏。儘管全球多國表態不會承認結果，俄國國會人士透露，下議院很快將開始討論納入部分烏國領土的法案。

烏克蘭東部及東南部的盧甘斯克、頓內茨克、赫爾松及札波羅熱23日起舉行入俄公投，預計27日結束，可能成為俄國併吞烏國15%領土的依據，面積相當於一個葡萄牙。

烏克蘭盧甘斯克州州長蓋戴（Serhiy Gaidai）指控，親俄官員扛著票箱，和武裝份子挨家挨戶強制投票，未照要求投票者的名字會被記錄下來。莫斯科則堅稱，是否投票屬個人意願，投票率很高。

《路透社》指出，俄羅斯可能很快就會採取行動併吞烏克蘭，俄國官媒《塔斯社》上周援引一名國會下議院杜馬消息人士說法指出，杜馬最快可能自29日起開始討論一項合併烏克蘭部分領土的法案。《俄新社》先前則報導，總統普丁可能在30日的上下兩院特別聯合會議上發表正式演說。

普丁23日宣布二戰以來首次動員，徵召約30萬預備役軍人參戰。克里姆林宮證實，動員令導致部分民眾出逃。喬治亞是俄國少見的親西方鄰國，允許俄國公民免簽入境，但須排隊整整48小時才能進入。克宮發言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）被問及是否將關閉邊境時回應，目前未做出任何決定。

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