吵架罵「4字口頭禪」問候同事老師　作業員慘噴1萬元

記者黃翊婷／綜合報導

高雄某電子公司作業員阿偉（化名）去年11月14日因貨品包裝問題，與同事阿忠（化名）發生衝突，一氣之下罵了對方一句「幹你老師」，結果被提告求償10萬元。雖然阿偉辯稱當時只是脫口說出口頭禪，但橋頭地院法官不採信，最終判他應賠償5000元較為適當。此外，刑事部分，阿偉一審被依公然侮辱罪判處罰金5000元，也就是說，他為了這4個字的口頭禪，總共得付出1萬元的代價。

▲阿偉罵了同事4個字，最後總計要賠償1萬元。（示意圖／記者劉維榛攝，與本文當事人無關。）

阿忠在判決書中提到，去年11月14日晚間8時許兩人一同在公司6樓的包裝作業區工作，因為貨品包裝問題，雙方發生衝突，阿偉竟然以「幹你老師」辱罵，貶損他的人格與名譽，憤而決定提告求償10萬元。

阿偉則辯稱，是阿忠先挑釁，一時情緒激動才會說出口頭禪，「他認為我在罵他，對他人身攻擊。他挑釁我的情形常常發生，但我都忍下來，這次我不小心說出口頭禪，是他在搞事情，我長期被霸凌，不可能永遠忍下來。」

不過，橋頭地院法官認為，兩人因為貨品包裝問題產生口角衝突，阿偉接受警詢時坦承的確有罵阿忠「幹你老師」，這句話是常見的髒話，有貶損他人名譽之意，不能以此為「自己的口頭禪」來免責，因此，不採信阿偉的說詞。

而在刑事部分，阿偉一審被依公然侮辱罪判處罰金5000元。法官表示，考量到雙方身分地位、事件發生經過、被告事後態度、原告精神上所受痛苦等因素，阿忠求償10萬元金額過高，最終判阿偉應賠償5000元較為適當，全案仍可上訴。