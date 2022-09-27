加盟廖老大虧好大？王浩宇揭「投百萬日賺2000元」請出總裁幫忙了

▲王浩宇接到廖老大飲料店加盟主的求救訊息。（圖／翻攝自廖老大臉書、王浩宇臉書）



記者鄒鎮宇／綜合報導

網紅廖老大創立自己的手搖飲品牌「阿娘喂！廖老大茶坊」，開賣後屢屢被網友批評難喝，導致大批加盟主生意慘淡，每天收入低於飲料店平均。民進黨桃園市前議員王浩宇表示，他接到許多加盟主求救，最後轉介紹曾幫彭恰恰解決債務問題的林秉文總裁，「目前好像已經有幾個加盟主跟他聯絡改裝」。

王浩宇26日發文表示，有部份廖老大飲料店的加盟主前陣子私下找他，希望他可以幫忙想想生存的問題，因為他們投資上百萬，但這陣子業績不理想，有時候一天只能賺2000至3000元，幾乎呈現虧損的狀態。

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王浩宇說，他個人能力有限，加上自己的品牌也面臨疫情壓力，因此剛好遇到林秉文總裁時聊到此事，對方也很乾脆地說願意想辦法幫忙，協助加盟主處理後續來止血，「目前好像已經有幾個加盟主跟他聯絡改裝，他們正在規劃新的一些想法」，強調廖老大加盟主有需要可以找林秉文聯繫，「不然一家飲料店都裝潢了，這樣真的虧好大。」

網友看完紛紛留言，「真好心」、「我家這邊已經歇業3天，然後掛紅布條重新開幕，鍋燒意麵特價50，還有賣水餃之類的」、「先想辦法讓飲料好喝？」「一天賣2000-3000元自己要撿討了，為什麼其他店可賣10000-15000左右」、「先看加盟條約有沒有約束，才能幫忙想啊」。

也有人不買單表示，「當初你別多話，今天不會變成這樣，有時候話可以講，有時候不能講，你懂不懂，今天我去一家攤位吃飯覺得不好吃，可以私下講，但是你不能公開的發表說他難吃，懂不懂，這是基本的尊重」。

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