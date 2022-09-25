真台灣賽車之神縱橫30年　聽到「廖老大」秒變臉：我們是專業的！

▲台灣賽車手陳俊杉參加比賽的英姿 。（圖／翻攝AAI車隊網站）

記者陳以昇／新北報導

因中國網紅「傑尼龜」開嗆台灣沒快車，有賽車教父之稱的「廖老大」打造一部「打龜號」，成功打破紀錄；但有車迷認為，真正台灣賽車教父應該是多次參加「利曼（Lemans）」亞洲賽事不斷獲獎的賽車手陳俊杉。陳俊杉在提及「廖老大」時，直言「我們是專業的」，車隊更在他帶領的30年間屢創佳績，連錶商都搶著推聯名錶，談及賽車時眼睛一亮「沒了賽車，我的人生就少了一塊」。

59歲的陳俊杉（阿杉哥）少年時期先開始接觸越野腳踏車，15歲還成為捷安特極限腳踏車專業選手，本來想轉往極限機車領域，卻礙於身材體型限制而轉往房車賽事，16歲那一年就到澳門參加Grand Prix大賽，從此開啟他賽車生涯。

▼台灣賽車手陳俊杉指著獲獎的獎牌 。（圖／記者陳以昇攝）

在賽車這條路上一開始並不順遂，起初家人不太支持，陳俊杉為了讓家人接受，與旅行社導遊套好，安排家人到泰國遊玩，再安排到當地賽車場參觀看比賽，比賽還沒開始，父親發現他不見了，幾經詢問導遊都未獲得回應，就在賽事開始後，導遊指著其中一部車「你兒子在上面比賽」。

整家人聽到時瞬間氣氛凝結，尤其是陳俊杉的爸、媽面露不悅，陳俊杉回憶當時笑著說「那場比賽我得了冠軍，在頒獎時，還把家人全拉到台前一起領獎，分享他的喜悅，爸媽還欣喜若狂地說「那是我兒子！」，在那場比賽過後，家人逐漸接受也支持他的選擇。

▼台灣賽車手陳俊杉拿著自己比賽用的安全帽 。（圖／記者陳以昇攝）

1989年陳俊杉成立了AAI車隊，除了四處征戰賽車外，也靠代理HONDA無限、TOYOTA TRD、Tom’s等汽車改裝精品零件賺錢。陳俊杉表示公司賺的錢全都拿去賽車，幾乎每個月都要出國比賽，一場下來都要燒台幣幾百萬元，公司創立30年來，僅有2次中斷出國比賽，因為根本來不及賺錢，比賽就燒光了，但骨子裡卻無法停止賽車「沒了賽車，我的人生就少了一塊」。

陳俊杉談及難忘的賽事，他笑著說太多比賽了，每一場都很難忘，但最讓他提起的是賽車界的奧運，利曼（Lemans）24小時耐力賽，能參加是所有賽車手的榮耀「能到利曼比賽，沒有弱者」，2015年取得法國24小時利曼大賽參賽權，更是賽車史上首次有台灣車隊。

▼為了紀念車隊成立30年，台灣賽車手陳俊杉秀出聯名限量錶 。（圖／記者陳以昇攝）

不但如此，陳俊杉在2015至2016年的亞洲利曼系列賽中，取得大會頒發年度最佳車隊，因而連續二年獲邀參加24小時利曼大賽參賽權，2017至2018年賽季則再度拿下亞洲利曼車隊冠軍的殊榮。但隨著年紀漸長，他也開始培養接班人，陳俊杉捨棄名錶、名車，賺的每一分錢全都投入賽車。

由於日前自稱賽車教父的「廖老大」與中國網紅「傑尼龜」，因一句話「台灣沒有快車」，雙方在網路上隔空交火，打賭誰能破紀錄，輸的一方就捐出100萬人民幣做公益，最後由廖老大的「打龜號」勝出；陳俊杉聽聞「廖老大」3字，直言在賽車界「我們是專業的！」不願多加評論廖老大在賽車界的定位為何。

陳俊杉的AAI車隊早已在亞洲是知名車隊，在成立屆滿30年時，他想為這個親手辛苦拉拔的車隊留下紀念，剛好一家新加坡錶商相當看重陳俊杉及他的車隊在賽車史上的貢獻，特別設計一款聯名限量錶，對陳俊杉來說意義已經大過價值。

▼台灣賽車手陳俊杉奪牌後合影（右一） 。（圖／翻攝AAI車隊網站）