廖老大退直播！被預言「頂多到年底」　館長：播不播關我什麼事

▲館長直呼，「他（廖老大）播不播，到底乾我什麼事？」（圖／翻攝廖老大臉書、館長惡名昭彰YouTube）



網搜小組／劉維榛報導

本站報導《廖老大退直播圈！館長「8月神預言」被挖出 網驚：太準了》，有網友挖出館長8月曾說，「覺得廖老大如果一直出事，網路熱度頂多撐到年底」，怎料，廖老大21日無預警退網。對此，館長無奈回應，「他播不播，到底關我什麼事？」

有網友挖出館長8月底某次直播中提到，「廖老大曾說，館長、連千毅、丟丟妹都沒我紅，而我也和部屬討論過，覺得廖老大如果一直出事，網路熱度頂多撐到年底。大家就來看，館長這張嘴真的還滿準的。」

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館長的一番話被鄉民封為「神預言」，對此，他22日在直播無奈回應，根本沒有預言，「我只說他（廖老大）流量會下去，沒有說他不播」，希望大家別老是把不好的事，與館長做聯想，「他（廖老大）播不播，到底關我什麼事？」

館長接著又強調一次，「他播不播，到底乾我什麼事，他公司賺錢也沒有分我啊，那他今天要播直播、不播直播，要生男生、生女生，要生還是不要生，到底又關我什麼事？」

針對廖老大退直播，館長不滿老是被做聯想，「（廖老大）有說是館長嗎？他是說『義賣』賣不動了，覺得沒有再開直播的必要，他講得非常清楚，不關阿館的事情，就是不關我的事！」

回顧兩人恩怨，當初是因「健身房論戰」互相槓上，廖老大要對方拿2000萬賭飲料店、健身房哪個會先倒；館長則不甘示弱反擊，批評他是台版傑尼龜，還指出他罵三字經，已經構成妨礙名譽；不過激烈交戰多天後，雙方態度放軟，最終廖老大鄭重道歉、結束戰局。