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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

ET專訪／北一女後沒第1過！高虹安自認不算優秀　面對網軍靠這招

▲高虹安。（圖／高虹安競辦提供）

▲外界雖總賦予高虹安學霸光環，但她坦言，不認為自己算優秀，因為從北一女開始，就沒有第一名。（圖／高虹安競辦提供）

記者陳凱力／新竹報導

從宣布參選新竹市長前至今，高虹安從被漠視，到不斷遭受兩面夾殺，短短幾個月突破重圍，嶄露頭角，甚至在選前2個月從三角督拔河的民調中脫穎而出。素人之姿參政，一踏入政壇，就成功選上不分區立委，與一般政治語言的模糊攻防不同，幾場論述中，口條清晰的嚇人，光日前一場「論文澄清記者會」就一連多日霸住全台政治版新聞首頁。看似鋼鐵意志的高虹安，更讓外界好奇，女戰神一路走來的心路歷程。

《東森新媒體ETtoday》專訪高虹安，除了政治理念、政見願景，同時也好奇高虹安政治外的一面。記者特別問她，一般人的刻板印象中，會覺得理工人比較清醒、理智，對於數字、規範一絲不苟，然而政治卻剛好相反，參雜了許多人性，背負人情，許多議題更不是非黑即白的明確對錯，協商空間中自己無法避免需要讓步，好奇理智如高虹安，是否曾有過糾結或為難？

▲高虹安。（圖／高虹安競辦提供）

▲理工魂高虹安看待事情非常理智，就連面對網軍鋪天蓋地的攻擊時，也能抽脫情緒，冷靜看待事情本質。

高虹安說，因著父母政治一綠一藍傾向，自己很小就懂得在「夾縫中求生存」，但僅管如此，她依然很少接觸政治，直到郭董將她「推坑」到立院，才算是第一次深入的接觸到國家機構運作，選上立委、進入立院，她一條一條查看，研究立委的權責有哪些、工作有哪些，質詢時用簡單明白的方式，讓對方或是民眾聽懂，在被質詢者不斷繞話、打太極時，不讓節奏被帶走，問題被模糊，將質詢腳步確切掌握，這個時候她才算是真正學到「如何把政治工作做好」。

高虹安說，從第一天踏進立法院開始，秉著「做的每一分努力，都會讓台灣更好」的心態，準備每一次的質詢、提案、審查，除了對得起自己的期許，還得到「公民監督聯盟」的「優秀立委」肯定。高說，有民眾對她說「你的質詢內容，是我唯一能聽懂的」，讓她覺得獲得肯定，不枉苦心。

▲高虹安。（圖／高虹安競辦提供）

▲高虹安不認為自己算「玻璃心」，但坦言剛開始面對網軍時，的確有些不習慣，會想趕快解釋澄清，慢慢才能接受這些「不完美」的過程。

讓高虹安印象深刻的還有剛進立法院時，拜會柯建銘總召時，當時柯勉勵自己，「在這裡講每句話，或做每個事，全台灣至少有一半人反對，就算是自己是執政黨總召，但全台灣也不是民進黨，還是有極多正反聲音。」她思考，每個議題都可能是各政黨族群的不同，在某地方的一種妥協，所以曾有人告訴她，「以前在業界處理事情比較重要，但在政治，處理心情更重要」，如何找到「最大公約數」推政策，中間很多有理說不清該怎麼辦，高虹笑說，自己在立院2年多，真的學到很多。

聰明、睿智、口條佳，一說起對事件的看法時，條理分明，大數據專業信手捻來，被網封「女戰神」的高虹安其實並非無堅不摧。外界好奇，從小優秀到大的高虹安，踏進政壇免不了遭到反對立場網友的出征、攻擊，甚至謾罵，會不會曾有「玻璃心」、「有冤難辨」的時刻？

高虹安笑著說，不認為自己很優秀，甚至從踏進北一女開始就「不再是第一名」。至於「玻璃心」高虹安沒認，但坦言，第一次進立法院的時候，確實有一點不習慣，沒多久就遇到「傳說中的網軍出征」，明明已經澄清，但是網軍還是會抓住什麼語病、瑕疵，就出征你，排山道海的「客製化梗圖」，或是一看就是「複製貼上」的攻擊留言。

▲高虹安。（圖／高虹安競辦提供）

▲與過去經驗「專注處理事情不同」，高虹安笑說，政治工作要花更多的時間與精力處理「心情」。

高說，剛進立法院的時候沒經驗，面對網軍攻擊會很著急，想急著趕快澄清，集合幕僚不斷討論，或者想找到當事人，想親自跟她解釋自己不是那個意思…最後慢慢就會發現，自己在做的每件事、每個決定，就是會有不同看法的人、不同面相的點，不可能每件事都十全十美、盡如人意，這些負能量、心情，需要時間慢慢自己去消化。

沉澱後自癒，告訴自己「對的事情做、不對的事情不要做，認真做」高虹安說，相信大部分的民眾都能夠接受這樣的政治人物，而不是擔心少數反對因噎廢食，這樣立法院看起來「天下太平」，大家都沒事做、也不用做。

「女戰神」封號非浪得虛名，高虹安不只自癒能力強，還能主動迎向攻擊，她說，直到現在，有空時還是會自己去看看留言，或是請幕僚幫忙蒐集網友意見給她。她自信的說，不會因為某些人的反對就停滯不前，或是退縮某些法案，無懼風雨荊棘，已做好準備。

▲高虹安。（圖／高虹安競辦提供）

▲高虹安不只自癒能力強，面對網軍攻擊已經能微笑以待，女戰神封號非浪得虛名。

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