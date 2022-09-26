哺乳期母狗遭學校保全「打碎頭骨」！斷氣前還在餵小狗吃奶

▲華興學校發生恐怖的攻擊事件，保全活活將哺乳期母狗打死。（示意圖／免費圖庫Pixabay）



記者柯振中／綜合報導

安徽無為的華興學校發生一起慘無人道的攻擊事件，一名保全人員對著校內正在哺乳的母狗大打出手，使用凶器將狗活活打死，接著將遺體、4隻奶狗裝進提袋，最後丟進垃圾桶，恐怖的畫面讓校內師生氣炸了。

綜合陸媒報導，這隻母狗26日帶著4隻剛學會行走的小奶狗走到校門外，入校後也沒有胡亂吠叫，沒想到學校保全突然抓床，持凶器衝出校門，接著對著母狗狂毆，力道之大連母狗的頭都打碎了。

母狗遭毆的當下，仍在哺育4隻小奶狗，遭受攻擊後不斷哀嚎，但為了保護孩子，仍舊待在現場沒有離開，最後遭到活活打死。該名保全打死母狗後，還拿出提袋，將母狗遺體、4隻小奶狗裝入袋中，最後丟進垃圾桶裡。

▼哺乳期母狗被學校保全打死，附近民眾看不下去，拿出手機錄影。（圖／翻攝微博／千里眼）



附近住戶看見恐怖的畫面，氣得拿出手機錄影，並將影片張貼到網路上，瞬間引起熱烈討論，也有不少人留言撻伐、指責該名保全的行為。

對此，校方則回應，這隻母狗是流浪狗，在校內時常亂咬人，保全誘捕以後將狗送出學校，但狗狗一家仍舊不斷回到校內，且持續有攻擊人的行為，存在安全隱患，因此保全才出手將狗打死。目前派出所已介入調查，詳細原因為何，仍待進一步釐清。

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