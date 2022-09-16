　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

B型肝炎帶原者可以懷孕嗎？醫師解密有效杜絕垂直傳染

我們想讓你知道…B型肝炎病毒可以透過血液傳染，使得母子傳染成為常見的傳染途徑，因此B型肝炎帶原者都很關心要如何避免把病毒傳染給寶寶，以及產後能不能餵母乳。

▲B型肝炎帶原者都很關心要如何避免把病毒傳染給寶寶，以及產後能不能餵母乳。（圖／照護線上，下亦同）

●作者／照護線上

「醫師，我有B型肝炎帶原，能不能懷孕？」

「B型肝炎病毒會不會傳染給寶寶？」

「寶寶出生後，能不能餵母奶？」

B型肝炎病毒可以透過血液傳染，使得母子傳染成為常見的傳染途徑，因此B型肝炎帶原者都很關心要如何避免把病毒傳染給寶寶，以及產後能不能餵母乳。讓我們請高雄醫學大學附設中和紀念醫院肝膽胰內科黃釧峰教授來解答。

懷孕前跟懷孕中，該如何治療B型肝炎？

從1985年後，台灣便已經替新生兒全面接種B型肝炎疫苗，目前的媽媽們B型肝炎帶原率相對較少。黃釧峰醫師指出，B型肝炎帶原者在懷孕前、懷孕中的治療，主要有兩種考量，針對媽媽、與針對胎兒。

如果媽媽是B型肝炎帶原者，而且處於活動性B型肝炎，黃釧峰醫師解釋，不管在懷孕前、懷孕中，都應該針對媽媽來評估抗病毒藥物的治療，目的是保護媽媽，避免肝病惡化。

懷孕中也要治療B型肝炎

如果媽媽沒有肝纖維化、肝硬化，也不是活動性B型肝炎，但血液中病毒量很高，超過1,000,000 IU/ml，屬於高活動性、高傳染性的B型肝炎帶原者，黃釧峰醫師說，為了保護胎兒，降低感染機會，會建議在第三產程後給予抗病毒藥物治療。

「針對媽媽的部分，假設是活動性B型肝炎，當然要對媽媽進行治療，避免肝病進展。假設沒有明顯的發炎，但媽媽血液中的病毒高，為了避免母子垂直傳染，也要給予媽媽抗病毒藥物治療。」黃釧峰醫師強調，「現在已經有副作用較少的抗病毒藥物可以使用，對於胎兒也相當安全。」

如何預防新生兒感染B型肝炎？

在懷孕過程中給予抗病毒藥物治療，能夠降低胎兒感染B型肝炎的機率，而在寶寶出生後，還需要給予B型肝炎免疫球蛋白HBIG並接種B型肝炎疫苗。

自2019年7月開始，只要母親的B型肝炎表面抗原（s抗原）為陽性，便會在出生24小時內儘速替新生兒接種1劑公費B型肝炎免疫球蛋白HBIG和第1劑B型肝炎疫苗，以提升阻絕母子垂直傳染的成效。

第2劑B型肝炎疫苗與第3劑B型肝炎疫苗，會分別在出生1個月及出生6個月時接種。

幼兒出生滿12個月大時，還須進行B型肝炎追蹤檢查，評估是否需要補接種，並決定後續追蹤的方式。

B型肝炎帶原者可以哺乳嗎？

對寶寶而言，母乳具有較多的好處，因此在狀況許可時，都會鼓勵媽媽哺餵母乳。黃釧峰醫師說，B型肝炎帶原者常會關心兩個問題，一個是B型肝炎病毒是否會經由乳汁傳給寶寶，一個是抗病毒藥物會不會經由乳汁影響寶寶。

究竟B型肝炎病毒會不會經由乳汁傳給寶寶呢？黃釧峰醫師回答，傳染的機會非常小，因為嬰兒出生後會施打B型肝炎免疫球蛋白HBIG和B型肝炎疫苗，除非媽媽的乳頭有破損、寶寶的口腔又有傷口，才有微乎其微的機會將B型肝炎病毒傳染給嬰兒。

若服用抗病毒藥物，藥物是否會經由乳汁影響寶寶？黃釧峰醫師說，媽媽們可以放心，因為部分抗病毒藥物是嬰兒也可以接受，甚至在懷孕期間，亦能使用，所以即使乳汁中含有輕微的藥物濃度，對寶寶也沒有什麼影響。

「結論是，就B型肝炎帶原的媽媽而言，哺餵母乳還是會比配方奶更合適，並不會增加寶寶感染B型肝炎的機率。」黃釧峰醫師說，「接受治療的同時，也能持續哺餵母乳。」

貼心小提醒

從懷孕前、懷孕中、到生產後，肝膽專科醫師都能提供各種協助，既保護媽媽的肝臟，並且避免寶寶遭到B型肝炎病毒感染。

B型肝炎帶原者一定要依照醫師的指示追蹤治療，降低B型肝炎病毒對肝臟造成傷害，避免進展為肝硬化、甚至肝癌。媽媽們要照顧自己的健康，才能陪伴寶寶長大！

熱門點閱》

►失去興致是老化警訊　醫師三大處方預防衰老

►白飯比麵食更不容易胖？醫師用泡麵料理證明也能健康吃

►麵包、胡椒都不及格！改善胃食道逆流15種最佳食物

►不吃東西可加速增肌減脂？關於間歇性斷食的三大迷思

● 本文獲作者授權，轉載自「照護線上」，原標題〈B型肝炎帶原能不能懷孕？餵母乳？呵護媽媽和寶寶，專科醫師圖文解說〉。以上言論不代表本網立場。歡迎投書《雲論》讓優質好文被更多人看見，請寄editor88@ettoday.net或點此投稿，本網保有文字刪修權。

►EASY SHOP無痕、涼感內衣通通打折！快趁優惠囤一波

► 網友高回購平口褲！讓女生無法抵抗的男性單品

ET快訊
Angelababy抽菸片瘋傳　店家認「員工偷拍」道歉！
威力彩6.88億一注獨得！獎落這縣市
神旺飯店含淚熄燈！員工抱著哭成一團　喊：謝謝光臨、珍重再見
震撼彈！網球天王費德勒宣布退役
《炮仔聲》李亮瑾生了！　41歲「2年產2胎」醫師都心驚

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

楊智淵被捕超過一個月　陸委會要求：盡速安全、無罪釋放！

B型肝炎帶原者可以懷孕嗎？醫師解密有效杜絕垂直傳染

高市議會打臉！藍議員確診視訊質詢　台灣基進檢舉違「一人一室」

早療中心無預警停業！　特殊生兒復健卻被醫院通知「不用來了」

侯辦批賴清德「抹黑救新北選情」　林佳龍競辦嗆：母雞跳針、小雞跳腳

5年前喜為人父，人生卻陷一片黑暗…謝國樑為聽損女兒站出來

游錫堃：台灣是防堵威權擴張第一線　盼全球採取必要行動

神話之鳥「黑嘴端鳳頭燕鷗」現蹤　蔡英文宣示保育決心

檢舉少將跑聲色場所「身分被1985出賣」　陸軍認失當：核予適懲

林明溱豪宅財產申報數字兜不攏？　綠營議員轟：誠實面對說清楚

痛毆10分鐘又被叫去買酒！南投男生前摔倒遭勸：別喝了

她飆罵「怎請自閉症？」 路人暖為身障店員發聲

女友試衣太囉嗦「關靜音」　以為安靜惹...下秒被巴頭

玩電動求神明保佑！　抱主機＋滑鼠過香爐

超狂阿嬤提「10磅保齡球」　丟出全倒！孫笑：被慘電

芭比Q了...老爸幫她曬褲　衣架撐歪凸起形狀超害羞

鮮肉警秀新槍套+雷神鎚 網歪樓：聲音好好聽XD

清潔監視器鏡頭免爬高 店長靠水槍10秒搞定！

Angelababy「盤腿抽菸」畫面瘋傳！偷拍者坐對面…網驚：一看就是老手

搶快左轉害他車衝待轉區　2女騎士衰遭撞送醫！

楊智淵被捕超過一個月　陸委會要求：盡速安全、無罪釋放！

B型肝炎帶原者可以懷孕嗎？醫師解密有效杜絕垂直傳染

高市議會打臉！藍議員確診視訊質詢　台灣基進檢舉違「一人一室」

早療中心無預警停業！　特殊生兒復健卻被醫院通知「不用來了」

侯辦批賴清德「抹黑救新北選情」　林佳龍競辦嗆：母雞跳針、小雞跳腳

5年前喜為人父，人生卻陷一片黑暗…謝國樑為聽損女兒站出來

游錫堃：台灣是防堵威權擴張第一線　盼全球採取必要行動

神話之鳥「黑嘴端鳳頭燕鷗」現蹤　蔡英文宣示保育決心

檢舉少將跑聲色場所「身分被1985出賣」　陸軍認失當：核予適懲

林明溱豪宅財產申報數字兜不攏？　綠營議員轟：誠實面對說清楚

快訊／桃園深夜惡臭「熱區找到了」！環保局加派人手稽查中

散戶沒在怕！台積電慘遇殺尾盤毀填息　零股交易仍夯

楊智淵被捕超過一個月　陸委會要求：盡速安全、無罪釋放！

大陸「亞軌道運輸」新技術立項　未來可1小時內到達全球各地

讓腦袋暫時放鬆...非常規戀愛喜劇《女朋友 and 女朋友》二季製作確定

用羽絨外套做長裙？庫茲馬登時裝週走秀　白斑女友甜獻吻

B型肝炎帶原者可以懷孕嗎？醫師解密有效杜絕垂直傳染

美軍F-16飛官「墜機殉職」調查重大進展　彈射椅疑似仿製品

高市議會打臉！藍議員確診視訊質詢　台灣基進檢舉違「一人一室」

馬桶前掛不明雨衣！醫護專用廁所裝攝影機　救護車司機竟是偷拍狼

東山休息站下車鴨狂奔　媽笑：牠不知道特產是...

政治熱門新聞

檢舉少將「身分被出賣」陸軍認失當

周玉蔻為疫苗採購槓慈濟　王世堅嘆「非常不好」：別碰觸台灣的驕傲

桃園四腳督誰出線？　他曝張善政成吸票機：「這個人」已被棄

北市公布酒駕累犯名單　她酒測值高達1.16

民眾爆料軍官出入聲色場所竟被致電「關切」　黃國昌點名國防部開罵

早療中心無預警停業！　特殊生兒復健卻被醫院通知「不用來了」

5年前為人父卻陷黑暗　謝國樑為女兒站出來

侯辦批賴清德「抹黑救新北選情」　林佳龍競辦嗆：母雞跳針、小雞跳腳

游錫堃：台灣是防堵威權擴張第一線　盼全球採取必要行動

神話之鳥「黑嘴端鳳頭燕鷗」現蹤　蔡英文宣示保育決心

高市議會打臉！台灣基進檢舉藍議員違反確診「一人一室」

陳時中射出勞工政策3支箭！　找工作送3個月1280月票

周玉蔻警告他：約束蔣萬安！　否則公開「飯店開房間醜聞」

切割！藍營譏「支持周玉蔻、票投陳時中」　陳時中：自己言論自己負責

更多熱門

相關新聞

美中爭霸　台灣將成烏克蘭第二

美中爭霸　台灣將成烏克蘭第二

2000多年前雅典與斯巴達以戰爭解決了強權爭霸的問題，上世紀美、英兩國也是間接經由戰爭確立了美國的強權地位。現今的美中兩強爭霸是否也必然要透過戰爭來確立未來的世界強權究竟誰屬無人得知，但可以預知，若發生戰爭，戰場很可能就在台海，台灣將成為主戰場，也將面臨「烏克蘭第二」的悲慘命運。

建構遠距打擊能力　應付灰色地帶衝突

建構遠距打擊能力　應付灰色地帶衝突

侯友宜、黃偉哲為何獲市民肯定？

侯友宜、黃偉哲為何獲市民肯定？

美中鬥下取雙贏　兩岸也能取雙贏

美中鬥下取雙贏　兩岸也能取雙贏

來真的！日本10月有望免簽自由行

來真的！日本10月有望免簽自由行

關鍵字：

雲論照護線上B型肝炎孕婦母乳哺乳嬰兒

讀者迴響

熱門新聞

Angelababy抽菸片瘋傳「店家道歉」坦承員工偷拍

泰北高中師被資遣　侵入學校122次只為這件事

遭吳宗憲虧　小S高EQ回應

即／桃園楊梅、平鎮深夜飄塑膠味！居民聞到頭超暈　

海灘發現3具童屍　媽親手淹死他們

即／台中健身女救回來了　初判腦動脈瘤破裂

李亮瑾生了！41歲「2年產2胎」醫師都心驚

浩子罕見火大當場變臉！

中華隊鞠躬挨批　教頭：不是卑微

許仁杰爆3年婚姻玩完！　親吐和老婆關係「我仍在努力中」

宜蘭女開霍爾的移動超跑趴趴走！在地人曝內幕

神旺飯店含淚熄燈！員工抱著哭成一團

即／威力彩6.88億一注獨得　獎落高雄市

快訊／金曲歌王爆出軌20歲嫩妹　首現身「認離婚」：是前妻了！

喝奶茶濺電腦螢幕！她一看「螞蟻大軍入侵」傻眼

更多

最夯影音

更多
痛毆10分鐘又被叫去買酒！南投男生前摔倒遭勸：別喝了

痛毆10分鐘又被叫去買酒！南投男生前摔倒遭勸：別喝了
她飆罵「怎請自閉症？」 路人暖為身障店員發聲

她飆罵「怎請自閉症？」 路人暖為身障店員發聲

女友試衣太囉嗦「關靜音」　以為安靜惹...下秒被巴頭

女友試衣太囉嗦「關靜音」　以為安靜惹...下秒被巴頭

玩電動求神明保佑！　抱主機＋滑鼠過香爐

玩電動求神明保佑！　抱主機＋滑鼠過香爐

超狂阿嬤提「10磅保齡球」　丟出全倒！孫笑：被慘電

超狂阿嬤提「10磅保齡球」　丟出全倒！孫笑：被慘電

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【最高折200】喵汪月光趴

【最高折200】喵汪月光趴

毛孩月光趴踢來囉！9/1-9/30毛毛商城滿額最高折200，單筆999元以上再送50元購物金！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面