　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

高雄又發錢！3歲↓送準公托「每月最高領1.05萬」　免申請直接發

▲高雄準公托是六都唯一凍漲，且10月又要加碼補助。（圖／高雄市社會局提供）

▲高雄準公托是六都唯一凍漲，且10月又要加碼補助。（圖／高雄市社會局提供）

記者許宥孺／高雄報導

「邁」力生起來！高雄市社會局宣布，準公托中心仍維持最高收費1萬9千元，今年不會再調漲；另外，10月起再祭出加碼補助，未滿3歲兒童設籍高雄，送準公托每名每月補助2000元，送準公共保母每名每月加碼補助1200元。以現有補助8500元來說，10月起送準公托每月最高可領1萬500元補助。

為體恤家長，並減輕家庭開銷負擔，高雄市長陳其邁祭出「準公托育補助」加碼，今年10月起，未滿3歲兒童設籍並在高雄送托準公共托育服務，且父或母一方設籍高雄市，即可領取加碼托育補助。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲高雄托育補助再加碼。（圖／高雄市社會局提供）

高雄市社會局指出，送準公共托嬰中心每名每月加碼補助2000元、送準公共保母每名每月加碼補助1200元，真正減輕育兒家庭的負擔，鼓勵家長將0-3歲幼兒送托。送托補助從既有8500元再加碼，等於送準公托每月最高補助1萬500元，送準公保母每月最高補助9700元。

至於核發方式，更是採取免申請、速核發，目前有領取托育補助的話，市府會主動比對資格；若是新送托者，則由托育中心協助申請托育補助。

高市府參考高雄市消費者物價指數和家戶可支配所得，今年兩者變動不大，且疫情影響大環境，故高雄市今年未調整收費上限，六都中「僅高雄未調整」，其餘五都調高收費上限。

▲高雄托育補助再加碼。（圖／高雄市社會局提供）

►新手爸媽必備！Combi育兒組合超優惠　優雅解決尿布異味

► 東森獨家 聲寶品牌月!下單抽電視、買就送家電!

ET快訊
快訊／徐巧芯向NCC檢舉周玉蔻政論節目！「傷害無辜民眾」
A-Lin拌麵商標在美遭「阿舍食堂」註冊　微風回應了
料中女王駕崩！「神鬼先知」預言查爾斯退位　跳過威廉傳給他
新北發錢了！最高領2萬　66萬人受惠
困清水地熱溪床27車驚險渡河！　1車又恐怖滅頂
吳宗憲終於公開「最美小女兒」！　首曬4兒女合照
新冠病毒剋星！「死亡擁抱」阻止感染人體細胞

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

抓包男友深夜偷出門約砲　手機私藏「愛愛片」！妹子怒展開復仇

高雄又發錢！3歲↓送準公托「每月最高領1.05萬」　免申請直接發

【英語多益通】搶出國快預訂機票　英文怎麼說？

快訊／16天7度無預警停電！高雄今換「這一區」　1542戶受影響

又是週末變天！半個台灣轉雨「溫差破10度」　一週天氣2段式變化

周玉蔻狂轟！財經網美嘆「別再弄張淑娟」　網翻過往示警：幫倒忙

城市科大與11家業者組「企管圈」　提供學生實習就業機會　　

好市多「60件組遊戲桌」不到千元　下殺3折搶爆！網哭：全台賣光了

獨／半夜爆哭哄不睡！新手媽心累陪哭到天亮　醫幫譯「嬰兒」語

房貸族的困擾TOP10　「要不要生小孩」排第三

下鍋前的難分難捨！ 蛤蜊伸舌頭互打還親親

陸男童坐滑板極速溜斜坡！　高中生「肉身攔住」神救援

開業38年岡山統一戲院熄燈　老闆落寞坐大廳：我心淌血

夏宇童《玩很大》砸傷李哲言 內疚3度道歉...他暖回：我很好！

智利出現5M巨大地震魚　漁民驚：傳說是真的！

陳立農告白張藝凡她秒答應XD　最後一刻「推開她擋水」超暖

吳姍儒5月孕肚看不出「辣露小蠻腰」　許願：小孩不要像我爸就好！

中油天然氣注儲桶氣爆！　桶蓋噴飛竟是「土蜂害的」

熱心女見車禍秒衝消防局求助 男暖幫扶機車！網：最美風景

虞書欣《小森林》攻陷直男　張彬彬「嘴說不要但全照做」

抓包男友深夜偷出門約砲　手機私藏「愛愛片」！妹子怒展開復仇

高雄又發錢！3歲↓送準公托「每月最高領1.05萬」　免申請直接發

【英語多益通】搶出國快預訂機票　英文怎麼說？

快訊／16天7度無預警停電！高雄今換「這一區」　1542戶受影響

又是週末變天！半個台灣轉雨「溫差破10度」　一週天氣2段式變化

周玉蔻狂轟！財經網美嘆「別再弄張淑娟」　網翻過往示警：幫倒忙

城市科大與11家業者組「企管圈」　提供學生實習就業機會　　

好市多「60件組遊戲桌」不到千元　下殺3折搶爆！網哭：全台賣光了

獨／半夜爆哭哄不睡！新手媽心累陪哭到天亮　醫幫譯「嬰兒」語

房貸族的困擾TOP10　「要不要生小孩」排第三

抓包男友深夜偷出門約砲　手機私藏「愛愛片」！妹子怒展開復仇

專家揭「年輕人不買房」3現實原因！研究：不到半年幸福感下降

直播／Jisoo夾帶Kitty飛巴黎、車銀優黑衣登機帥炸　DIOR秀9／27晚登場

快訊／徐巧芯向NCC檢舉周玉蔻政論節目！「傷害無辜民眾應開罰」

台股重挫、金管會救市！　黃天牧鬆口「準備好了」

名字被搶！A-Lin拌麵商標在美遭「阿舍食堂」註冊　微風回應了

《語意錯誤》奪APAN兩大獎！　台票房突破600萬「鐵粉12刷力挺」

28歲女剖腹產「惡露結束就同房」！3個月後發現又懷孕了

「校園男神」太會親！陳哲遠沙發上撲倒「連續親吻」　沈月無力招架

解放軍成立首支「電磁藍軍」　靶艦實戰變成「反艦飛彈殺手」

地震突襲！老公秒醒護妻逃離屋　網讚：最閃的影片...嫁對人了！

生活熱門新聞

能牽手走一輩子「3對超甜星座CP」

一夜連3震！今晨最大規模4.2　6縣市有感

長者幼兒下月可再領5劑免費快篩

「王鴻薇1句話」戳周玉蔻痛處　網喊贏了：酸度爆表

農曆9月來了！命理師親點「3生肖」正偏財都旺

掰咖弟坐輪椅被推去正妹桌　網笑翻

周玉蔻點名她「小妹妹長這麼漂亮」　IG神到了

月存1萬40年後可退休？她一算結果超絕望

蔣孝嚴「晶華醜聞始末」曝光！淪最短命總統府秘書長

買iPhone卻裝廉價手機殼　網點關鍵原因

台南晶英酒店爆70人疑食物中毒

6縣市大雨！庫拉估今生成　下波變天時間曝

10歲童開山貓刨路　爸爸道歉了

看完「張淑娟5分鐘澄清」讚嘆口條流利！PTT一面倒挺

更多熱門

相關新聞

嬰兒半夜爆哭哄不睡！新手媽心累...原因找到了

嬰兒半夜爆哭哄不睡！新手媽心累...原因找到了

嬰兒哭卻找不到原因，這是不少新手父母非常頭痛的問題！高雄市就有一對新手爸媽抱著哭泣嬰兒向國內知名耳鼻喉科醫師陳津甫求診，經過檢查發現問題出在鼻子，這名小嬰兒在喝奶時呼吸不順暢，無法一次喝飽，所以才會餓到肚子哭，經過治療之後，無故啼哭的狀況明顯改善。

即／高雄88快速道路橋下2大車追撞　車頭凹陷慘狀曝

即／高雄88快速道路橋下2大車追撞　車頭凹陷慘狀曝

10月最Chill城市野營就在衛武營

10月最Chill城市野營就在衛武營

獨／他趕過中秋忘鎖車門　借來的23萬急用秒遭竊

獨／他趕過中秋忘鎖車門　借來的23萬急用秒遭竊

獨／辣媽遊台中掉婚戒！民宿「垃圾堆」救愛情

獨／辣媽遊台中掉婚戒！民宿「垃圾堆」救愛情

關鍵字：

高雄高雄市社會局準公托準公保托育補助育兒津貼

讀者迴響

熱門新聞

快訊／拓也哥逝世！家人發文證實

快訊／劉雨柔離婚！

孫生突譙女友「假人設」：真覺得噁心

浴室矽利康發霉！網曝神招

驚見爸媽Google搜尋紀錄　兒當場崩潰大哭

富家女故宮看展後墜B2　昏迷指數3搶救中

台「第一女優」爆重回日本拍AV！

能牽手走一輩子「3對超甜星座CP」

一夜連3震！今晨最大規模4.2　6縣市有感

中間是狠角色　左右車貼防撞板

即／張淑娟捲「晶華緋聞案」怒告！周玉蔻道歉了

17歲女淪寮國豬仔！　逃跑失敗被逼當眾口交

紅隊隊員「輸了沒關係」　江宏傑怒

外媒爆iPhone 15　Ultra型號取代Pro Max

長者幼兒下月可再領5劑免費快篩

更多

最夯影音

更多
下鍋前的難分難捨！ 蛤蜊伸舌頭互打還親親

下鍋前的難分難捨！ 蛤蜊伸舌頭互打還親親
陸男童坐滑板極速溜斜坡！　高中生「肉身攔住」神救援

陸男童坐滑板極速溜斜坡！　高中生「肉身攔住」神救援

開業38年岡山統一戲院熄燈　老闆落寞坐大廳：我心淌血

開業38年岡山統一戲院熄燈　老闆落寞坐大廳：我心淌血

夏宇童《玩很大》砸傷李哲言 內疚3度道歉...他暖回：我很好！

夏宇童《玩很大》砸傷李哲言 內疚3度道歉...他暖回：我很好！

智利出現5M巨大地震魚　漁民驚：傳說是真的！

智利出現5M巨大地震魚　漁民驚：傳說是真的！

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【最高折200】喵汪月光趴

【最高折200】喵汪月光趴

毛孩月光趴踢來囉！9/1-9/30毛毛商城滿額最高折200，單筆999元以上再送50元購物金！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面