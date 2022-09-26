高雄又發錢！3歲↓送準公托「每月最高領1.05萬」　免申請直接發

▲高雄準公托是六都唯一凍漲，且10月又要加碼補助。（圖／高雄市社會局提供）

記者許宥孺／高雄報導

「邁」力生起來！高雄市社會局宣布，準公托中心仍維持最高收費1萬9千元，今年不會再調漲；另外，10月起再祭出加碼補助，未滿3歲兒童設籍高雄，送準公托每名每月補助2000元，送準公共保母每名每月加碼補助1200元。以現有補助8500元來說，10月起送準公托每月最高可領1萬500元補助。

為體恤家長，並減輕家庭開銷負擔，高雄市長陳其邁祭出「準公托育補助」加碼，今年10月起，未滿3歲兒童設籍並在高雄送托準公共托育服務，且父或母一方設籍高雄市，即可領取加碼托育補助。

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高雄市社會局指出，送準公共托嬰中心每名每月加碼補助2000元、送準公共保母每名每月加碼補助1200元，真正減輕育兒家庭的負擔，鼓勵家長將0-3歲幼兒送托。送托補助從既有8500元再加碼，等於送準公托每月最高補助1萬500元，送準公保母每月最高補助9700元。

至於核發方式，更是採取免申請、速核發，目前有領取托育補助的話，市府會主動比對資格；若是新送托者，則由托育中心協助申請托育補助。

高市府參考高雄市消費者物價指數和家戶可支配所得，今年兩者變動不大，且疫情影響大環境，故高雄市今年未調整收費上限，六都中「僅高雄未調整」，其餘五都調高收費上限。