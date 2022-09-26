俄羅斯第一批「動員兵力」抵達基地！　將在克里米亞接受訓練

▲俄羅斯總統普丁發出局部動員令，將徵召30萬名預備役士兵。（圖／達志影像／美聯社）



記者張方瑀／綜合報導

俄羅斯總統普丁發出局部動員令，將徵召30萬名預備役士兵。在許多俄羅斯年輕男性倉皇逃出境的情況下，英國國防部情報指出，目前第一批徵召士兵已抵達軍事基地，準備進行訓練。

根據《衛報》報導，英國國防部情報指出，俄羅斯在部分動員令公布後，發出了數萬份徵召文件，目前徵召的第一批俄羅斯士兵已經抵達軍事基地。據《基輔獨立報》，俄羅斯新招募的士兵已抵達克里米亞進行訓練。

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 26 September 2022



Find out more about the UK government's response: https://t.co/qJ9KOiz3lB



#StandWithUkraine pic.twitter.com/a84C4tDfep — Ministry of Defence (@DefenceHQ) September 26, 2022

《衛報》分析，和其他西方國家的軍隊不同，俄羅斯士兵是在指定作戰部隊內進行初步訓練，而非專門的培訓單位。許多徵召入伍的士兵在近幾年都沒有任何軍事經驗，在缺乏訓練人員又迅速動員的情況下，這代表著許多部隊會在無任何經驗的情況下被部署到前線，可能會出現很高的損傷率。

►俄羅斯爆校園槍擊增至13死21傷 學生逃命緊急撤離畫面曝光

►俄徵兵軍官遭近距槍擊！他嗆「不去烏克蘭打仗」開槍畫面曝

►俄兵一戶戶敲門！ 烏克蘭民眾「槍口下」被逼公投

20分鐘聽懂《Wow世界熱鬧什麼？》