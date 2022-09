俄羅斯第一批「動員兵力」抵達基地！　將在克里米亞接受訓練

▲俄羅斯總統普丁發出局部動員令,將徵召30萬名預備役士兵。(圖/達志影像/美聯社)



記者張方瑀/綜合報導

俄羅斯總統普丁發出局部動員令,將徵召30萬名預備役士兵。在許多俄羅斯年輕男性倉皇逃出境的情況下,英國國防部情報指出,目前第一批徵召士兵已抵達軍事基地,準備進行訓練。

根據《衛報》報導,英國國防部情報指出,俄羅斯在部分動員令公布後,發出了數萬份徵召文件,目前徵召的第一批俄羅斯士兵已經抵達軍事基地。據《基輔獨立報》,俄羅斯新招募的士兵已抵達克里米亞進行訓練。

