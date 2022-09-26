俄羅斯爆校園槍擊至少6死20多傷　學生逃命緊急撤離畫面曝光

▲俄羅斯發生校園槍擊，網路上流傳疑似學生避難畫面。（圖／翻攝自推特）

記者詹雅婷／綜合報導

俄羅斯26日發生校園槍擊事件，造成至少6人死亡、20多人受傷。俄羅斯內政部稍早已證實發生校園槍擊事件，遇難者包含孩童，襲擊者殺害學校保全之後輕生，犯案動機尚待釐清。

俄羅斯衛星通訊社報導，這起事件發生在烏德穆爾特共和國首府伊熱夫斯克（Izhevsk）的88號學校（school No.88），依據當地首長布雷查洛夫（Aleksandr Brechalov）的說法，執法人員與緊急服務人員均已趕抵現場。

推特目前正流傳師生避難、學童撤離建築物的畫面，當地教育部表示，師生已從教學大樓疏散。BBC指出，該校有接近1000名學生及80名教師。

報導指出，警方接獲校園槍擊事件通報後，緊急派員前往現場，試圖拘留嫌犯，但稍早已尋獲開槍男子的遺體。

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