俄羅斯擬禁「適齡男性」離境！關邊界阻兵力出逃　傳最快本周上路

▲許多俄羅斯年輕男性逃往鄰國喬治亞。（圖／達志影像／美聯社）



記者張方瑀／綜合報導

俄羅斯總統普丁宣布動員令後，許多俄羅斯男性為了避免被徵召，紛紛搭飛機或透過陸路離開俄羅斯，數量之多讓俄國政府感到相當震驚。有消息指出，克里姆林宮可能會關閉邊界來阻止適齡男性離境。

根據《商業內幕》報導，兩名消息人士向俄羅斯獨立媒體《Meduza》表示，政府準備在28日實施新的邊界禁令，符合動員徵召年齡的男性一律禁止出境，僅有少數獲得徵兵辦公室同意，並取得相關簽證的男性才准離境。

▲俄羅斯往芬蘭的邊境檢查站大排長龍。（圖／達志影像／美聯社）



自普丁21日宣布動員令以來，俄羅斯男性不斷試圖逃出境，造成機票價格飆漲、邊境的車輛也大排長龍。根據統計，光在24日就有約1萬名俄國人進入芬蘭；目前與俄羅斯接壤的5個歐盟國家，已經有4個拒絕俄羅斯人持旅遊簽證入境，包含立陶宛、拉脫維亞、愛沙尼亞及波蘭。

俄羅斯國防部長紹伊古（Sergei Shoigu）試圖平息民眾對大規模動員的擔憂，強調只有具作戰經驗的人員會被徵召。但《商業內幕》收到消息指出，目前動員範圍仍處於混亂狀態，不斷傳出有人被強押入伍的消息，甚至還有未成年或患有慢性病的老人也被迫上前線。

隨著烏克蘭東部4個親俄地區的「脫烏入俄」公投將在27日結束，民眾擔心俄羅斯政府會徵召更多民眾入伍參戰。根據普丁簽署的新法規定，凡是投降、逃兵或拒絕作戰的男子，都將面臨最高10年的有期徒刑。

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