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俄兵一戶戶敲門！烏克蘭民眾「槍口下」被逼公投　畫面曝光

▲▼俄羅斯士兵「持槍保護」烏克蘭民眾進行公投。（圖／翻攝自推特）

▲俄羅斯士兵「持槍保護」烏克蘭民眾進行公投。（圖／翻攝自推特）

記者張方瑀／綜合報導

烏克蘭東部4個親俄地區正在舉行「脫烏入俄」公投，根據俄方民調，有高達97％的選民支持加入俄羅斯，但外界痛批這只是場假公投，俄方早已準備宣布通過，更有當地居民透露，俄軍正持槍挨家挨戶的「護送」民眾前往投票。

根據《每日郵報》報導，烏克蘭記者埃里斯塔維（Maxim Eristavi）公開了一段影片表示，他的家人住在舉辦公投的地區，俄羅斯武裝士兵持槍進入他們家中，要求他們前往投票支持加入俄羅斯，「這是欺騙外國民眾，讓他們以為這場投票是自由且公平的。」

烏克蘭東部的盧甘斯克州（Luhansk）、頓內茨克州（Donetsk）、赫爾松州（Kherson）和札波羅熱州（Zaporizhzhia）正在舉行公投，目前這些地區僅有部分處於俄羅斯的控制之下。基輔表示，到投票結束的27日之前，民眾被禁止離開居住地；除此之外，這次的公投也並非人人一票，而是一家一票，所有投下「不同意」的選票也都會被記錄下來。

▲東部親俄地區也有許多民眾支持加入俄羅斯。

俄羅斯官媒表示，士兵持槍挨家挨戶的呼籲投票，目的是為了保護民眾的安全。俄羅斯外交部長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）表示，如果投票地區加入俄羅斯，就能受到莫斯科的全面保護。

烏克蘭政府表示，這場假公投的結果早已揭曉，當年俄羅斯就是用同樣的手段併吞克里米亞，目的就是為了將戰爭升級、全面動員合理化。目前西方國家幾乎都表示，不會承認這次公投的結果，美國總統拜登指出，美國絕對不會承認烏克蘭領土分離。

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