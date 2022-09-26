　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

俄坦克兵領到「生鏽步槍」傻眼　50年前就汰換！長官冷回：夠用了

記者吳美依／綜合報導

俄國總統普丁頒布動員令，徵召30萬名後備役軍人。但最新流傳的多段影片卻顯示，遠東普列莫爾斯基區（Primonsky）一支坦克部隊竟分配到嚴重生鏽、50年前汰換的「卡拉什尼科夫步槍」（Kalashnikov Rifle）。這群剛被徵召的士兵傻眼投訴，長官竟表示，對坦克兵而言，生鏽武器已經夠好且堪用了。

▲▼俄軍領到生鏽武器的影片瘋傳。（圖／翻攝推特）

▲俄軍領到生鏽武器的影片瘋傳。（圖／翻攝推特）

《新聞週刊》及《每日郵報》等外媒報導，坦克兵們拿到生鏽武器，沒有防彈衣或其他防護設備，一些人試圖清槍，但部分槍枝顯然故障，大家七嘴八舌抱怨，「這就是我們拿到的步槍」、「完蛋了！我不予置評，但我很震驚。」

多段影片在網路上瘋傳，各國鄉民也紛紛揶揄，「二戰士兵的裝備都比這更好」、「沙皇尼古拉二世為他的軍隊感到驕傲」、「給他們WD-40（多用途潤滑防鏽劑）跟破傷風疫苗，就可以上前線作戰了」。

烏克蘭內政部長顧問格拉申科（Anton Gerashchenko）也在推特轉發相關影片，「除了塑膠袋以外，俄羅斯動員人員還拿到了生鏽武器。他們被告知，這是為了練習手感，但我想他們也會拿這個來攻擊。」

「卡拉什尼科夫步槍」是蘇聯於1959年推出、作為「俄版AK-47」的武器，相較之下更輕，生產成本也較低，但早在1970年代初期就被蘇聯前線部隊汰換。此前就有傳聞指出，俄軍開始佈署老舊軍武，英國國防部5月表示，俄軍可能動用「軍火庫深處」擁有50年歷史的T-62坦克，派遣至南部戰區（SGF）。

普丁頒布動員令後，數千人為了避免徵召而逃至海外，國內各大城市也爆發反戰示威。該國人權組織OVD-Info表示，已經超過1300人被捕，主要都在莫斯科及聖彼得堡。

►20分鐘聽懂《Wow世界熱鬧什麼？》

►新手爸媽必備！Combi育兒組合超優惠　優雅解決尿布異味

► 東森獨家 聲寶品牌月!下單抽電視、買就送家電!

ET快訊
胖妹狠甩36公斤！2年逆襲變「S曲線」　網驚：翹臀太辣
獨／正面曝光！30歲男爽喝醉駕害命　賓士C63s是老婆的
3類人可領5劑免費快篩！　實名制10月起每人可買30劑
快訊／奇美集團董座病逝　享壽85歲
周玉蔻北檢前大戰王鴻薇　散場直奔「高檔涮涮鍋」
快訊／7月大女嬰確診　「發病4天」敗血性休克亡
劉雨柔「年初才凍卵」今宣布離婚！老公棄百萬年薪「轉行格鬥選手
快訊／確診數比上週一微增！今本土+28513、死亡+56
張淑娟1470字全文！天上掉大石砸毀清白…淚崩轟周玉蔻：太惡

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

訪美爆粗口被轟丟臉　尹錫悅首度回應：假新聞！有損韓美同盟

5救援人員罹難！諾盧颱風狂襲菲律賓「水淹及胸」數千人急撤

南韓現代Outlet大火！增至4死1重傷2失聯　疑電動車爆炸釀禍

凱特化身「和平調解人」　王室專家曝：靠「這點」收服公婆

俄坦克兵領到「生鏽步槍」傻眼　50年前就汰換！長官冷回：夠用了

金正恩女兒亮相？「粉衣萌妹」身上2細節曝身份　他滿臉寵溺傻笑

俄兵一戶戶敲門！烏克蘭民眾「槍口下」被逼公投　畫面曝光

安倍國葬邀請函曝！印錯時間「用貼紙敷衍了事」　亂邀人引困惑

男生也會被性侵！媽發現12歲兒遭棍棒插生殖器　4凶嫌是朋友鄰居

網美自爆「睡了親爹的好友」　婚禮後瘋狂激戰！羞喊：爸爸不知道

下鍋前的難分難捨！ 蛤蜊伸舌頭互打還親親

開業38年岡山統一戲院熄燈　老闆落寞坐大廳：我心淌血

陸男童坐滑板極速溜斜坡！　高中生「肉身攔住」神救援

夏宇童《玩很大》砸傷李哲言 內疚3度道歉...他暖回：我很好！

智利出現5M巨大地震魚　漁民驚：傳說是真的！

陳立農告白張藝凡她秒答應XD　最後一刻「推開她擋水」超暖

吳姍儒5月孕肚看不出「辣露小蠻腰」　許願：小孩不要像我爸就好！

熱心女見車禍秒衝消防局求助 男暖幫扶機車！網：最美風景

中油天然氣注儲桶氣爆！　桶蓋噴飛竟是「土蜂害的」

虞書欣《小森林》攻陷直男　張彬彬「嘴說不要但全照做」

訪美爆粗口被轟丟臉　尹錫悅首度回應：假新聞！有損韓美同盟

5救援人員罹難！諾盧颱風狂襲菲律賓「水淹及胸」數千人急撤

南韓現代Outlet大火！增至4死1重傷2失聯　疑電動車爆炸釀禍

凱特化身「和平調解人」　王室專家曝：靠「這點」收服公婆

俄坦克兵領到「生鏽步槍」傻眼　50年前就汰換！長官冷回：夠用了

金正恩女兒亮相？「粉衣萌妹」身上2細節曝身份　他滿臉寵溺傻笑

俄兵一戶戶敲門！烏克蘭民眾「槍口下」被逼公投　畫面曝光

安倍國葬邀請函曝！印錯時間「用貼紙敷衍了事」　亂邀人引困惑

男生也會被性侵！媽發現12歲兒遭棍棒插生殖器　4凶嫌是朋友鄰居

網美自爆「睡了親爹的好友」　婚禮後瘋狂激戰！羞喊：爸爸不知道

訪美爆粗口被轟丟臉　尹錫悅首度回應：假新聞！有損韓美同盟

中華電信攜手中華資安國際　共助企業提升台灣資安力

青峰晉升提案人　合作「凹嗚狼人殺」崩潰：我還是好好唱歌

斷6年婚！劉雨柔發文洩心境「被當空氣般的存在」：我們需要被疼愛

吃完涮涮鍋！周玉蔻84字再戰「蔣孝嚴不要躲」：道歉與真相是兩回事

5救援人員罹難！諾盧颱風狂襲菲律賓「水淹及胸」數千人急撤

高端國際認證卡關！王必勝：WHO還在整理試驗數據

確定分手太陽？克勞德要去需要他的地方　灰熊一哥邀回鍋

獨／正面曝光！30歲男酒吧爽喝醉駕害命　賓士C63s...是老婆的

旅客入境指引行政院明討論後公布　羅一鈞：不會比照香港實施0+3

短裙妹腳麻...停路邊公主抱　抱怨被大車叭X2「網卻歪樓」

國際熱門新聞

17歲女淪寮國豬仔！　逃跑失敗被逼當眾口交

梅根曾大罵員工　結果遭女王出言訓斥

梅根爆相信自己會成為「英國版碧昂絲」！

梅根傳對哈利下最後通牒：不公開就分手

逃避普丁動員令！　俄國5天逾3000人湧入蒙古

金正恩9歲女兒亮相？「粉衣萌妹」身上2細節曝身份

網美睡了老爸的好友　婚禮後激戰

支持美協防台灣？尹錫悅這樣回

梅根黑歷史！婚前欺凌王室隨從　是威廉王子「借她肩膀」幫收尾

英決心與盟國合作　確保台灣自衛

不爽為普丁送死！俄青年擠爆邊境逃亡

來不及見女王真相！哈利硬要帶梅根錯過專機

高潮後為何會流淚？　性學專家3點分析原因

南韓現代Outlet大火！4死1重傷2失聯

更多熱門

相關新聞

俄兵「持槍敲門」烏克蘭民眾被逼公投

俄兵「持槍敲門」烏克蘭民眾被逼公投

烏克蘭東部4個親俄地區正在舉行「脫烏入俄」公投，根據俄方民調，有高達97％的選民支持加入俄羅斯，但外界痛批這只是場假公投，俄方早已準備宣布通過，更有當地居民透露，俄軍正持槍挨家挨戶的「護送」民眾前往投票。

俄擬禁「適齡男性」離境　傳最快本周上路

俄擬禁「適齡男性」離境　傳最快本周上路

特拉斯籲盟國堅定立場　持續支持烏克蘭抵禦俄國

特拉斯籲盟國堅定立場　持續支持烏克蘭抵禦俄國

逃避普丁動員令！　俄國5天逾3000人湧入蒙古

逃避普丁動員令！　俄國5天逾3000人湧入蒙古

不爽為普丁送死！俄青年擠爆邊境逃亡

不爽為普丁送死！俄青年擠爆邊境逃亡

關鍵字：

烏俄烏克蘭俄羅斯普丁動員

讀者迴響

熱門新聞

快訊／拓也哥逝世！家人發文證實

快訊／劉雨柔離婚！

孫生突譙女友「假人設」：真覺得噁心

浴室矽利康發霉！網曝神招

驚見爸媽Google搜尋紀錄　兒當場崩潰大哭

一夜連3震！今晨最大規模4.2　6縣市有感

台「第一女優」爆重回日本拍AV！

富家女故宮看展後墜B2　昏迷指數3搶救中

能牽手走一輩子「3對超甜星座CP」

17歲女淪寮國豬仔！　逃跑失敗被逼當眾口交

即／張淑娟捲「晶華緋聞案」怒告！周玉蔻道歉了

中間是狠角色　左右車貼防撞板

紅隊隊員「輸了沒關係」　江宏傑怒

外媒爆iPhone 15　Ultra型號取代Pro Max

許藍方解釋「女生乳頭黑」原因

更多

最夯影音

更多
下鍋前的難分難捨！ 蛤蜊伸舌頭互打還親親

下鍋前的難分難捨！ 蛤蜊伸舌頭互打還親親
開業38年岡山統一戲院熄燈　老闆落寞坐大廳：我心淌血

開業38年岡山統一戲院熄燈　老闆落寞坐大廳：我心淌血

陸男童坐滑板極速溜斜坡！　高中生「肉身攔住」神救援

陸男童坐滑板極速溜斜坡！　高中生「肉身攔住」神救援

夏宇童《玩很大》砸傷李哲言 內疚3度道歉...他暖回：我很好！

夏宇童《玩很大》砸傷李哲言 內疚3度道歉...他暖回：我很好！

智利出現5M巨大地震魚　漁民驚：傳說是真的！

智利出現5M巨大地震魚　漁民驚：傳說是真的！

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【最高折200】喵汪月光趴

【最高折200】喵汪月光趴

毛孩月光趴踢來囉！9/1-9/30毛毛商城滿額最高折200，單筆999元以上再送50元購物金！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面