高虹安貼「新竹州圖書館」美照　沈慧虹競辦：林智堅的政績

▲綠營指高虹安拍美照地點都是林智堅的政績。（圖／翻攝自Facebook／劉康彥（小白）新竹市議員，下圖同）

記者呂晏慈／台北報導

台灣民眾黨新竹市長參選人高虹安近日遭控博士論文涉抄，她週末透過臉書貼出在「新竹州圖書館」美照，遭民進黨參選人沈慧虹競選辦公室發言人劉康彥批評，高想藉此淡化她自大驕傲的人設崩壞風波，沒想到這是新竹市前市長林智堅的政績，高連一點點肯定都不願意，因為她對竹市沒有感情，最愛的叫做「自己」，並貼出8張照片諷刺「慧政績虹安打卡」。

劉康彥26日表示，前幾天，有一位地方媽媽用她個人的生活和觀察，在臉書貼出一張圖文，紀錄這8年來新竹市的建設與改造，結果，被高虹安的支持者出征到不得不下架，高虹安的支持者全面在網路開戰，將高推向極端，而高也樂於這樣的角色扮演，高不僅是女版柯文哲，根本快變女版韓國瑜，新一代的泛藍救世主。

劉康彥詢問，有智慧的新竹人，這是大家內心真正期待的新竹市長格局嗎？很多人都說，高虹安會有年輕票，但自己覺得太小看年輕人了，「情緒失控拿手機反拍媒體」跟「機靈的秀手機殼化解推擠」，難道年輕人會分辨不出來嗎？

劉康彥說，高虹安一張在古蹟「新竹州圖書館」的照片，原以為可以淡化她自大驕傲的人設崩壞風波，沒想到，喚醒新竹市民對於過去8年林智堅、沈慧虹與市府團隊攜手努力，讓新竹市徹底翻新的記憶，高虹安的政治價值，就是「不合我意就翻桌」，棒球場工程做不好，林智堅其他工程也絕對好不到哪裡去，反正自己最新政治、自己最中立、自己最有抗壓性、自己最不會硬凹、自己最謙虛。

劉康彥表示，這些年，新竹市的改變與進步，是市府團隊和市民共同努力實現的，但高虹安連一點點「肯定」都不願意，因為高對新竹市沒有感情，高虹安最愛的叫做「自己」。文末還標記hashtag暗酸「慧政績虹安打卡」。