蓋洛普民調苗栗徐定禎領先　謝福弘：數據失真無參考價值

▲蓋洛普民調26日發布年底縣市長選情民調，苗栗縣由民進黨徐定禎領先。（圖／徐定禎競選總部提供）

記者蔡文淵／苗栗報導

九合一大選持續倒數，全台選情也越發激烈，苗栗選戰有可能成為全國焦點，中廣及蓋洛普公司今（26）日發表最新民調，民進黨苗栗縣長候選人徐定禎領先脫黨參選的議長鍾東錦、國民黨候選人謝福弘。徐定禎表示，苗栗三角督選情要對抗分裂的國民黨，有信心可以贏得選舉。謝福弘則表示，民調誤差奇高，數據失真、無參考價值。

中廣及蓋洛普公司民調顯示，民進黨苗栗縣長候選人徐定禎15.44%、無黨籍候選人鍾東錦15.11%、國民黨候選人謝福弘7.50%，徐定禎說，多份民調已清楚顯示徐定禎民調穩居第一，特別是徐定禎競選總部成立造勢大會請到蔡英文總統、賴清德副總統合體站台，現場聚集超過3000位民眾，炒熱苗栗綠營選情，鄉鎮說明會也非常熱鬧，未來民調更會向上衝刺、拉大與對手距離。

對此，國民黨苗栗縣長候選人謝福弘表示，看到這份民調發現除了誤差值高達4.99%，誤差奇高，再加上回答尚未決定以及拒絕回答的比例高達48.25%，也就是苗栗縣有將近一半的民眾不願意或不敢表態，突顯出苗栗縣長的選舉氣氛籠罩在恐懼當中，更讓這份民調數據嚴重失真。

針對近半民眾不願意表態，徐定禎表示，顯示苗栗長期受黑金政治、派系選舉把持的特殊的選情結構，民眾才不願意主動表態；而謝福弘陣營的解讀是，苗栗縣長的選舉氣氛已形成民眾不敢公然表達心聲的沈默螺旋，不只恐懼造成選舉風氣扭曲，更是民主的倒退。

一份民調數據各自解讀，謝福弘表示，苗栗不能成為又老又窮又黑的縣市，未來他擔任縣長除了要替國民黨守護藍天，用十大幸福建設帶動苗栗發展，更要贏回苗栗人良好生活環境，讓苗栗鄉親擁有免於恐懼的自由。徐定禎則有信心繼續爭取中間選民支持，提高支持度，團結翻轉苗栗。