競選總部是「大違建」！　藍秀建照籲劉建國自行拆除

▲劉建國遭藍批競選總部是大型違建 。（圖／國民黨文傳會提供）

記者崔至雲／台北報導

台北市議員候選人楊植斗接連爆料雲林縣長候選人劉建國的論文違法封存，以及違法占用農地當競選總部逾10年，楊植斗今（26）日再次提供建照，指控劉建國的競選總部是大違建，籲劉建國自行拆除。

楊植斗表示，上週劉建國的發言人坦承，競選總部是農地，但是是「合法租賃」，楊植斗痛批劉建國團隊問東答西，既然知道是農地，還違法使用，根本不適任當縣長。

而楊植斗也加碼指出，依現行規定，農地上只能蓋農舍，其建築基地不應超過農地面積的10%，而劉建國的競選總部面積超過數倍，根本是大違建。楊植斗提供公明路3號的建照，建物面積是82平方公尺，但從Google衛星圖計算，劉建國的競總面積至少300平方公尺，是超級大違建。

▲楊植斗指出，劉建國競選總部只能建農舍。（圖／國民黨文傳會提供）

楊植斗表示，劉建國應該提供相關租賃資料，明明這塊建物只能租82平方公尺，為什麼10年來都使用那麼大的建物當總部，連合法租賃都是個騙局？楊植斗也呼籲劉建國趕快把競選總部給拆了，不要當一個違法愛耍特權的人。

楊植斗說，自從他揭發劉建國論文違法封存後，有不少鄉親接連提供劉建國相關的爆料給他，希望能代為發聲，楊植斗表示，由於資訊很多，有一些也還在求證，但只要他出手，絕對是有憑有據，希望劉建國也能光明磊落，不要當縮頭烏龜。

▲劉建國競選總部建物資料。（圖／國民黨文傳會提供）

楊植斗說，最近有和劉建國團隊熟識的鄉親聯絡，由於最近接連爆料，劉建國團隊急著探聽楊植斗在雲林的家人身份，打算直接找家人「溝通」，希望楊植斗不要再開記者會。

楊植斗則痛批，劉建國不願直球對決，就違法爭議說明清楚，反而要找家人下手，以此希望楊植斗閉嘴，這般的行徑根本是周玉蔻2.0，讓人生厭。

楊植斗說家人世代務農，爸爸也是殷實的小農，沒有必要找他們麻煩，劉建國有本事，衝著他來就好。

