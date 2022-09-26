　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

競選總部是「大違建」！　藍秀建照籲劉建國自行拆除

▲▼ 劉建國遭藍批競選總部是大型違建 。（圖／國民黨文傳會提供）

▲劉建國遭藍批競選總部是大型違建 。（圖／國民黨文傳會提供）

記者崔至雲／台北報導

台北市議員候選人楊植斗接連爆料雲林縣長候選人劉建國的論文違法封存，以及違法占用農地當競選總部逾10年，楊植斗今（26）日再次提供建照，指控劉建國的競選總部是大違建，籲劉建國自行拆除。

楊植斗表示，上週劉建國的發言人坦承，競選總部是農地，但是是「合法租賃」，楊植斗痛批劉建國團隊問東答西，既然知道是農地，還違法使用，根本不適任當縣長。

而楊植斗也加碼指出，依現行規定，農地上只能蓋農舍，其建築基地不應超過農地面積的10%，而劉建國的競選總部面積超過數倍，根本是大違建。楊植斗提供公明路3號的建照，建物面積是82平方公尺，但從Google衛星圖計算，劉建國的競總面積至少300平方公尺，是超級大違建。

▲▼ 劉建國遭藍批競選總部是大型違建 。（圖／國民黨文傳會提供）

▲楊植斗指出，劉建國競選總部只能建農舍。（圖／國民黨文傳會提供）

楊植斗表示，劉建國應該提供相關租賃資料，明明這塊建物只能租82平方公尺，為什麼10年來都使用那麼大的建物當總部，連合法租賃都是個騙局？楊植斗也呼籲劉建國趕快把競選總部給拆了，不要當一個違法愛耍特權的人。

楊植斗說，自從他揭發劉建國論文違法封存後，有不少鄉親接連提供劉建國相關的爆料給他，希望能代為發聲，楊植斗表示，由於資訊很多，有一些也還在求證，但只要他出手，絕對是有憑有據，希望劉建國也能光明磊落，不要當縮頭烏龜。

▲▼ 劉建國遭藍批競選總部是大型違建 。（圖／國民黨文傳會提供）

▲劉建國競選總部建物資料。（圖／國民黨文傳會提供）

楊植斗說，最近有和劉建國團隊熟識的鄉親聯絡，由於最近接連爆料，劉建國團隊急著探聽楊植斗在雲林的家人身份，打算直接找家人「溝通」，希望楊植斗不要再開記者會。

楊植斗則痛批，劉建國不願直球對決，就違法爭議說明清楚，反而要找家人下手，以此希望楊植斗閉嘴，這般的行徑根本是周玉蔻2.0，讓人生厭。

楊植斗說家人世代務農，爸爸也是殷實的小農，沒有必要找他們麻煩，劉建國有本事，衝著他來就好。
 

►新手爸媽必備！Combi育兒組合超優惠　優雅解決尿布異味

► 東森獨家 聲寶品牌月!下單抽電視、買就送家電!

ET快訊
胖妹狠甩36公斤！2年逆襲變「S曲線」　網驚：翹臀太辣
獨／正面曝光！30歲男爽喝醉駕害命　賓士C63s是老婆的
3類人可領5劑免費快篩！　實名制10月起每人可買30劑
快訊／奇美集團董座病逝　享壽85歲
周玉蔻北檢前大戰王鴻薇　散場直奔「高檔涮涮鍋」
快訊／7月大女嬰確診　「發病4天」敗血性休克亡
劉雨柔「年初才凍卵」今宣布離婚！老公棄百萬年薪「轉行格鬥選手
快訊／確診數比上週一微增！今本土+28513、死亡+56
張淑娟1470字全文！天上掉大石砸毀清白…淚崩轟周玉蔻：太惡

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

吃完涮涮鍋！周玉蔻84字再戰「蔣孝嚴不要躲」：道歉與真相是兩回事

快訊／徐巧芯開第一槍！　即起拒上「周玉蔻任何節目」

周玉蔻道歉還找架吵　陳時中：對張淑娟受到傷害感到遺憾

競選總部是「大違建」！　藍秀建照籲劉建國自行拆除

批民進黨團「民主之恥」　民眾黨團：用國家機器追殺高虹安　

周玉蔻節目影射「蔣萬安不捐血是因為害怕驗血」　民眾向NCC檢舉

英相特拉斯挺「確保台灣自我防衛」　外交部：共同對抗威權擴張

薛瑞元酸柯文哲「智商剩57」　黃珊珊嗆：薛是陳時中競選總幹事？

花東鐵路有望提早搶通！秀姑巒溪橋修復期將「縮短一半以上」

翟本喬以A片做比喻！被議員轟「蛇鼠一窩」　黃珊珊：有自己表達方式

下鍋前的難分難捨！ 蛤蜊伸舌頭互打還親親

開業38年岡山統一戲院熄燈　老闆落寞坐大廳：我心淌血

陸男童坐滑板極速溜斜坡！　高中生「肉身攔住」神救援

夏宇童《玩很大》砸傷李哲言 內疚3度道歉...他暖回：我很好！

智利出現5M巨大地震魚　漁民驚：傳說是真的！

陳立農告白張藝凡她秒答應XD　最後一刻「推開她擋水」超暖

吳姍儒5月孕肚看不出「辣露小蠻腰」　許願：小孩不要像我爸就好！

熱心女見車禍秒衝消防局求助 男暖幫扶機車！網：最美風景

中油天然氣注儲桶氣爆！　桶蓋噴飛竟是「土蜂害的」

虞書欣《小森林》攻陷直男　張彬彬「嘴說不要但全照做」

吃完涮涮鍋！周玉蔻84字再戰「蔣孝嚴不要躲」：道歉與真相是兩回事

快訊／徐巧芯開第一槍！　即起拒上「周玉蔻任何節目」

周玉蔻道歉還找架吵　陳時中：對張淑娟受到傷害感到遺憾

競選總部是「大違建」！　藍秀建照籲劉建國自行拆除

批民進黨團「民主之恥」　民眾黨團：用國家機器追殺高虹安　

周玉蔻節目影射「蔣萬安不捐血是因為害怕驗血」　民眾向NCC檢舉

英相特拉斯挺「確保台灣自我防衛」　外交部：共同對抗威權擴張

薛瑞元酸柯文哲「智商剩57」　黃珊珊嗆：薛是陳時中競選總幹事？

花東鐵路有望提早搶通！秀姑巒溪橋修復期將「縮短一半以上」

翟本喬以A片做比喻！被議員轟「蛇鼠一窩」　黃珊珊：有自己表達方式

黃偉哲致力提升文教力　2022幸福城市大調查台南六都第一

「金隆成18號」船長海上猝死　無人開船險遇颱風...漂12天回家了

訪美爆粗口被轟丟臉　尹錫悅首度回應：假新聞！有損韓美同盟

中華電信攜手中華資安國際　共助企業提升台灣資安力

青峰晉升提案人　合作「凹嗚狼人殺」崩潰：我還是好好唱歌

斷6年婚！劉雨柔發文洩心境「被當空氣般的存在」：我們需要被疼愛

吃完涮涮鍋！周玉蔻84字再戰「蔣孝嚴不要躲」：道歉與真相是兩回事

5救援人員罹難！諾盧颱風狂襲菲律賓「水淹及胸」數千人急撤

高端國際認證卡關！王必勝：WHO還在整理試驗數據

確定分手太陽？克勞德要去需要他的地方　灰熊一哥邀回鍋

短裙妹腳麻...停路邊公主抱　抱怨被大車叭X2「網卻歪樓」

政治熱門新聞

台南市副議長林炳利病逝！　享壽60歲

周玉蔻猛攻緋聞案　北市預測當選率曝

最新民調：北市蔣萬安27.76%居冠　竹市高虹安26.01%狠甩藍綠

周玉蔻才嗆「我喜歡被告！」　今鞠躬道歉

蔡玉真向張淑娟道歉　「我自始至終無意說出真正女主角姓名」

日本不認高端　矢板明夫：做得不對

被周玉蔻酸「太醜」　柯：祝福！

周玉蔻猛打緋聞案　他曝民進黨背後盤算：很多人都掉進陷阱了

快訊／周玉蔻再喊支持陳時中　「不趕柯文哲出政壇我就不姓周」

爆柯文哲「調情」！　周玉蔻：偷跑到我辦公室密談一個小時

大場面！徐巧芯酸爆周玉蔻「要被告了才道歉」

周玉蔻緊咬身世！喊話「快來告我」　蔣萬安：選舉要有底線

綠營全面攻擊高虹安！吳子嘉曝背後原因

高虹安PO網美照　底下一票留言「這林智堅政績耶」

更多熱門

相關新聞

台南東區曾之婕競選總部成立

台南東區曾之婕競選總部成立

台南市東區市議員參選人曾之婕，25日舉行競選總部成立大會，湧入近5千人聲勢浩大，曾之婕向支持者訴求東區大團結贏得勝選，承諾將創造「婕出新東區」的願景全面啟動，曾之婕的父親、前副議長曾順良，親自為女兒獻披彩帶，各後援會代表也致贈各項「寶物」，還有兩位曾受惠民眾到場獻花，場面感人。

獨／競總成立...高雄中正四路單向封路惹民怨

獨／競總成立...高雄中正四路單向封路惹民怨

雲林濱海小鎮自行車慢遊開幕

雲林濱海小鎮自行車慢遊開幕

濁水溪揚塵治理有成 　劉建國：甜根子草取代風飛沙

濁水溪揚塵治理有成 　劉建國：甜根子草取代風飛沙

遭指競總違法使用農地　劉建國競辦：歡迎場勘

遭指競總違法使用農地　劉建國競辦：歡迎場勘

關鍵字：

競選總部劉建國違建

讀者迴響

熱門新聞

快訊／拓也哥逝世！家人發文證實

快訊／劉雨柔離婚！

孫生突譙女友「假人設」：真覺得噁心

浴室矽利康發霉！網曝神招

驚見爸媽Google搜尋紀錄　兒當場崩潰大哭

一夜連3震！今晨最大規模4.2　6縣市有感

台「第一女優」爆重回日本拍AV！

富家女故宮看展後墜B2　昏迷指數3搶救中

能牽手走一輩子「3對超甜星座CP」

17歲女淪寮國豬仔！　逃跑失敗被逼當眾口交

即／張淑娟捲「晶華緋聞案」怒告！周玉蔻道歉了

中間是狠角色　左右車貼防撞板

紅隊隊員「輸了沒關係」　江宏傑怒

外媒爆iPhone 15　Ultra型號取代Pro Max

許藍方解釋「女生乳頭黑」原因

更多

最夯影音

更多
下鍋前的難分難捨！ 蛤蜊伸舌頭互打還親親

下鍋前的難分難捨！ 蛤蜊伸舌頭互打還親親
開業38年岡山統一戲院熄燈　老闆落寞坐大廳：我心淌血

開業38年岡山統一戲院熄燈　老闆落寞坐大廳：我心淌血

陸男童坐滑板極速溜斜坡！　高中生「肉身攔住」神救援

陸男童坐滑板極速溜斜坡！　高中生「肉身攔住」神救援

夏宇童《玩很大》砸傷李哲言 內疚3度道歉...他暖回：我很好！

夏宇童《玩很大》砸傷李哲言 內疚3度道歉...他暖回：我很好！

智利出現5M巨大地震魚　漁民驚：傳說是真的！

智利出現5M巨大地震魚　漁民驚：傳說是真的！

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【最高折200】喵汪月光趴

【最高折200】喵汪月光趴

毛孩月光趴踢來囉！9/1-9/30毛毛商城滿額最高折200，單筆999元以上再送50元購物金！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面