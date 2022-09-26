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軌道上撿手機！女離奇被「雲霄飛車撞飛」　9m高空墜地重傷搶救

軌道上撿手機！女離奇被「雲霄飛車撞飛」　9m高空墜地重傷搶救。（圖／翻攝自Facebook）

▲女子從雲霄飛車上墜地。（圖／翻攝自Facebook）

記者李振慧／綜合報導

澳洲墨爾本遊樂園傳出一名20多歲女遊客被雲霄飛車撞飛事件，警方表示，女子為了檢手機，竟然跑到雲霄飛車軌道上才會被撞飛，目前正在醫院急救。離奇事件引發網友熱議，不過卻有多名目擊者反駁警方說法，表示他們目睹女遊客本來是在雲霄飛車上，應該是搭乘一半突然被甩飛。

事件25日發生在墨爾本皇家展覽會(Royal Melbourne Show)的雲霄飛車Rebel Coaster上，警方表示，26歲女子羅登(Shylah Rodden)為了撿手機，才會被雲霄飛車撞到，當場被撞飛到空中，大約從9公尺高空墜地，全身傷勢嚴重，目前仍在醫院搶救中。

警方立即關閉遊樂設施進行調查，事件也在網路上引發討論，有人表示目擊羅登出現在鐵軌上，卻也有人反駁警方說法，聲稱羅登本來是坐在雲霄飛車上，突然就被甩飛出去，「她突然從車上飛出去，墜地後發出一聲巨響，我看到這名可憐的女孩倒在一大片血泊中」。

羅登的父親艾倫(Alan Rodden)向當地媒體表示，「現在網路上很多說法，我也不知道哪一個才是真的」，女兒目前傷勢嚴重，陷入很長時間的昏迷中，「太可怕了，她的頭部、手臂、腿部、背部、脖子，全身幾乎沒有完好的地方，我想不通到底為什麼會造成這麼嚴重的傷害，醫生也說他們很久沒見過這麼嚴重的傷勢」。案件仍待調查中。

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