　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

買iPhone卻裝廉價手機殼！他嘆「破壞整體設計」　網點出關鍵

▲手機,電池,續航力,iPhone,。（圖／pexels）

▲許多人花大錢購買昂貴的手機，卻用廉價的手機殼來保護。（示意圖／免費圖庫Pexels）

網搜小組／柯振中報導

現在手機動輒上萬元，不少人一買到就立即裝上保護套，就怕摔到時沒有保護。不過，一名男子相當好奇，許多人購買手機花了4萬元，接著連裸機都沒摸過，直接跑去通訊行裝保護貼、機殼，讓他感到十分不解，為何花了這麼高的價錢，卻只能碰到劣質的塑膠、矽膠材料（手機殼），「滿想知道大家裝殼的目的是什麼的。」

這名男子在Dcard上分享，他以前也會購買手機保護殼，但使用10年間摔不到5次，加上皮革款的手機殼碰到夏天就會變黏，讓他決定開始嘗試裸機生活。

[廣告]請繼續往下閱讀...

而經過半年的嘗試，他也忍不住說出心得，「我只能說裸機真的太舒服了」，同時稱讚蘋果的設計實力，無論是觸感、大小、寬度、按鍵位置等，只要會觸手的部分，都設計得十分剛好。

因此，男子認為，許多人都花了4萬元在手機上，卻在檢查過後立即送到通訊行、裝上保護貼及機殼，花了大錢只能碰到劣質材料。且加上手機殼以後，手感也變差許多，不禁讓他好奇，「滿想知道大家裝殼的目的是什麼的。」

▼男子感到不解，為何已經花了大錢買手機，卻只能碰廉價材料。（示意圖／免費圖庫Pexels）

▲手機,電池,續航力,iPhone,。（圖／pexels）

貼文曝光後，也有不少人留言回應，「奶油手跟手殘一定要裝殼，不然手機摔到就半殘了」、「很想用裸機啊！但手很滑，還是買了犀牛盾的透明殼」、「就類似買保險的概念啊，有些人真的手很滑常摔，連鏡頭貼那種垃圾都有人護航著貼了呢」、「防摔是主要。你說不會摔，但你怎麼保證沒意外會發生？而且裸機的邊邊非常容易留指紋，不喜歡。」

此外，也有不少人留言贊同，與用手機殼包覆相比，裸機使用起來的手感確實優秀許多，「我11裸機使用三年也好好的，摔過柏油路、餐廳地板、室內地板…之類的，有些許刮痕而已，鏡頭拍起來也沒什麼問題」、「看換機習慣吧～像我手機都用3年以上，完全不在意殘值，所以都裸機，背板摔碎了繼續用」、「現在的手機大概用四年，前兩年用保護殼怕摔破，後兩年裸機，原因是想享受這支手機的設計、材質和手感。」

►竹炭過濾，為你保留最優質的純淨，炎炎夏日記得多喝水

►150抽衛生紙「1包不到12元」！買一次全家用整年

 ►按這訂閱Podcast《小編沒收工》每天熱門話題聊不完

 

►「玫瑰精油貓砂」3包399元！快幫主子準備

► 東森獨家 聲寶品牌月!下單抽電視、買就送家電!

ET快訊
阿公騎車載6歲孫女遇劫！遭貨車追撞1死2重傷　阿嬤被撞身亡
台南Josh約會啦啦隊女神！　「情侶鏡頭」全被大螢幕轉播
女生乳頭黑=性生活亂？　許藍方「才不是因為常被吸」怒給正解
小鋼炮路過雙颱恐成！「每年一次異常豪雨」下周3波變天

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

他一句留言被當「小琉球檢舉達人」　遭人恐嚇：回島就撂人打你

買iPhone卻裝廉價手機殼！他嘆「破壞整體設計」　網點出關鍵

台南10歲童「開山貓」熟練刨路　爸爸道歉：收尾了才讓兒子練習

小鋼炮路過雙颱恐成！「每年一次異常豪雨」下周3波變天　水彈接力

新北平溪線列車1天2度撞落石　專家洪勝雄籲建土壤含水量警戒

能牽手走一輩子「3對超甜星座CP」出爐！第1名剛認識頻率就對了

求職者到場就喊「預支1萬元」！面試官見附加條件氣炸：我很好騙？

獨／我心淌血！岡山統一戲院熄燈　老闆感嘆曝38年休止關鍵：沒望

高雄輕軌C20到C24站拚10月通車　履勘列「6缺失」通車前須改善

隔壁才停車場！她車「放進學校」出不來　網酸：一下下就好？

下鍋前的難分難捨！ 蛤蜊伸舌頭互打還親親

智利出現5M巨大地震魚　漁民驚：傳說是真的！

陳立農告白張藝凡她秒答應XD　最後一刻「推開她擋水」超暖

夏宇童《玩很大》砸傷李哲言 內疚3度道歉...他暖回：我很好！

熱心女見車禍秒衝消防局求助 男暖幫扶機車！網：最美風景

虞書欣《小森林》攻陷直男　張彬彬「嘴說不要但全照做」

夏于喬高中拍五月天MV都在睡　丁噹3秒落淚受封「新一代劉雪華」

陸男童坐滑板極速溜斜坡！　高中生「肉身攔住」神救援

中油天然氣注儲桶氣爆！　桶蓋噴飛竟是「土蜂害的」

王毅出席聯合國辯論　強調「統一才能和平」

他一句留言被當「小琉球檢舉達人」　遭人恐嚇：回島就撂人打你

買iPhone卻裝廉價手機殼！他嘆「破壞整體設計」　網點出關鍵

台南10歲童「開山貓」熟練刨路　爸爸道歉：收尾了才讓兒子練習

小鋼炮路過雙颱恐成！「每年一次異常豪雨」下周3波變天　水彈接力

新北平溪線列車1天2度撞落石　專家洪勝雄籲建土壤含水量警戒

能牽手走一輩子「3對超甜星座CP」出爐！第1名剛認識頻率就對了

求職者到場就喊「預支1萬元」！面試官見附加條件氣炸：我很好騙？

獨／我心淌血！岡山統一戲院熄燈　老闆感嘆曝38年休止關鍵：沒望

高雄輕軌C20到C24站拚10月通車　履勘列「6缺失」通車前須改善

隔壁才停車場！她車「放進學校」出不來　網酸：一下下就好？

他一句留言被當「小琉球檢舉達人」　遭人恐嚇：回島就撂人打你

超大規模戰鬥將到來！《咒術迴戰》第二季最新情報　將演到澀谷事變

「為了隱私」車窗貼超黑隔熱紙！　解婕翎被罵翻急刪文：學了一課

孫生突發文譙女友「假人設」！　揭Wendy多次踩底線：真覺得噁心

買iPhone卻裝廉價手機殼！他嘆「破壞整體設計」　網點出關鍵

莫莉米蘭貼臉李聖經熱舞！　「私下互動」超圈粉：她說想來台灣

台「第一女優」爆重回日本拍AV！　她曝跟片商只提2條件

「手捏求救字條」她全身狂抖匯款　驚見恐怖5個字！警全戒備

生活熱門新聞

能牽手走一輩子「3對超甜星座CP」出爐！

10歲童開山貓刨路　爸爸道歉了

雙颱恐成「異常豪雨」下周3波變天

諾盧開眼轉中颱！超大豪雨淹水警戒縣市曝

買iPhone卻裝廉價手機殼　網點關鍵原因

統一發票7、8月千萬特別獎號碼出爐

心在淌血！岡山統一戲院熄燈

博士情侶為了婚前健檢險　差點鬧分手

好市多買餐包缺好幾塊！見一圈齒痕

口罩令將解除　王必勝：「都不用戴」某些例外情況才要

她車停學校出不來　網酸：放一下下就好？

錫蘭嗆「老子自己辦」　呱吉4字「英文」反擊

諾盧讓各國預測全翻車　恐又有新颱時間曝

庫拉輕颱明天生成！一圖看未來一周「3階段變化」

更多熱門

相關新聞

3優勢　iPhone 14 Pro Max全球螢幕評比稱霸

3優勢　iPhone 14 Pro Max全球螢幕評比稱霸

知名測試機構DXOMARK公佈iPhone 14 Pro Max挾3大優勢，輕鬆在螢幕評比項目中得到高達149分的評價，超過iPhone 13 Pro Max在 DXOMARK所創下的紀錄。

罕見熱賣！iPhone 14 Pro日本配銷逾5成　鴻海笑立訊哭

罕見熱賣！iPhone 14 Pro日本配銷逾5成　鴻海笑立訊哭

男罵「iOS16天氣預測是屎」！網狂推2款APP

男罵「iOS16天氣預測是屎」！網狂推2款APP

中國製造縮減中！　外資曝：年底5%的iPhone 14由印度生產

中國製造縮減中！　外資曝：年底5%的iPhone 14由印度生產

想抓男友劈腿！她看完手機心碎：我才是小三

想抓男友劈腿！她看完手機心碎：我才是小三

關鍵字：

iPhone手機殼防摔手機

讀者迴響

熱門新聞

許藍方解釋「女生乳頭黑」原因

能牽手走一輩子「3對超甜星座CP」出爐！

紅隊隊員抱團安慰「輸了沒關係」　江宏傑氣炸

中間車主是狠角色「左右車貼一排防撞板」4字警告

台南Josh球場約會「啦啦隊女神」被抓包！

浴室矽利康發霉！網曝神招：一晚就有效

阿公騎車載孫女三貼　遭貨車追撞1死2傷

是你嗎？全聯開出2百萬發票特獎

台中女陳屍公寓浴室　友人破門見遺體發黑

孫生突譙女友「假人設」：真覺得噁心

快訊／吳姍儒挺5月孕肚首現身！ 「超不科學狀態」曝光…全場嚇傻

獨／鎮瀾宮金媽祖「銅製實心」　神尊製作者回應了

范冰冰「沒穿內衣」中門大開！

台賽車神聽到廖老大：我們是專業的

遊戲實況主爆偷吃女粉人妻！綠帽夫提告結果曝

更多

最夯影音

更多
下鍋前的難分難捨！ 蛤蜊伸舌頭互打還親親

下鍋前的難分難捨！ 蛤蜊伸舌頭互打還親親
智利出現5M巨大地震魚　漁民驚：傳說是真的！

智利出現5M巨大地震魚　漁民驚：傳說是真的！

陳立農告白張藝凡她秒答應XD　最後一刻「推開她擋水」超暖

陳立農告白張藝凡她秒答應XD　最後一刻「推開她擋水」超暖

夏宇童《玩很大》砸傷李哲言 內疚3度道歉...他暖回：我很好！

夏宇童《玩很大》砸傷李哲言 內疚3度道歉...他暖回：我很好！

熱心女見車禍秒衝消防局求助 男暖幫扶機車！網：最美風景

熱心女見車禍秒衝消防局求助 男暖幫扶機車！網：最美風景

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【最高折200】喵汪月光趴

【最高折200】喵汪月光趴

毛孩月光趴踢來囉！9/1-9/30毛毛商城滿額最高折200，單筆999元以上再送50元購物金！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面