買iPhone卻裝廉價手機殼！他嘆「破壞整體設計」　網點出關鍵

▲許多人花大錢購買昂貴的手機，卻用廉價的手機殼來保護。（示意圖／免費圖庫Pexels）



網搜小組／柯振中報導

現在手機動輒上萬元，不少人一買到就立即裝上保護套，就怕摔到時沒有保護。不過，一名男子相當好奇，許多人購買手機花了4萬元，接著連裸機都沒摸過，直接跑去通訊行裝保護貼、機殼，讓他感到十分不解，為何花了這麼高的價錢，卻只能碰到劣質的塑膠、矽膠材料（手機殼），「滿想知道大家裝殼的目的是什麼的。」

這名男子在Dcard上分享，他以前也會購買手機保護殼，但使用10年間摔不到5次，加上皮革款的手機殼碰到夏天就會變黏，讓他決定開始嘗試裸機生活。

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而經過半年的嘗試，他也忍不住說出心得，「我只能說裸機真的太舒服了」，同時稱讚蘋果的設計實力，無論是觸感、大小、寬度、按鍵位置等，只要會觸手的部分，都設計得十分剛好。

因此，男子認為，許多人都花了4萬元在手機上，卻在檢查過後立即送到通訊行、裝上保護貼及機殼，花了大錢只能碰到劣質材料。且加上手機殼以後，手感也變差許多，不禁讓他好奇，「滿想知道大家裝殼的目的是什麼的。」

▼男子感到不解，為何已經花了大錢買手機，卻只能碰廉價材料。（示意圖／免費圖庫Pexels）



貼文曝光後，也有不少人留言回應，「奶油手跟手殘一定要裝殼，不然手機摔到就半殘了」、「很想用裸機啊！但手很滑，還是買了犀牛盾的透明殼」、「就類似買保險的概念啊，有些人真的手很滑常摔，連鏡頭貼那種垃圾都有人護航著貼了呢」、「防摔是主要。你說不會摔，但你怎麼保證沒意外會發生？而且裸機的邊邊非常容易留指紋，不喜歡。」

此外，也有不少人留言贊同，與用手機殼包覆相比，裸機使用起來的手感確實優秀許多，「我11裸機使用三年也好好的，摔過柏油路、餐廳地板、室內地板…之類的，有些許刮痕而已，鏡頭拍起來也沒什麼問題」、「看換機習慣吧～像我手機都用3年以上，完全不在意殘值，所以都裸機，背板摔碎了繼續用」、「現在的手機大概用四年，前兩年用保護殼怕摔破，後兩年裸機，原因是想享受這支手機的設計、材質和手感。」

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