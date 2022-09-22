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想抓男友劈腿！半夜偷看完手機…她心碎驚：原來我才是小三

▲▼滑手機,分手,追劇。（圖／記者曾筠淇攝）

▲原PO偷看男友手機。（示意圖／記者曾筠淇攝）

記者朱祖儀／綜合報導

有些人會因為不安全感去看另一半的手機，沒想到竟真的發現秘密。一名女網友表示，和男友在一起半年了，每天幾乎都會視訊，不過對方有時候會說不合常理的話，在好奇心驅使下，就偷看了對方的手機，沒想到竟發現男方早有一個交往4年多的女友，自己才是小三。PO文曝光後掀起熱議。

原PO在「Dcard」發文表示，雖然覺得偷看是不好的行為，但因為和男友是遠距離戀愛，又經常覺得對方說出來的事情很不合常理，所以最近趁著對方睡著時，看了一下手機內容，結果這才驚覺自己竟然是小三，「原來他有一個交往4年多的女朋友」，而且正宮不知道她的存在。

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原PO表示，男友幾乎每天都和正宮見面，可是每天也都會挪出時間和她視訊，「我知道我讓他做選擇，我肯定是輸的」，現在不知道該怎麼辦，且雖然深知這樣的關係應該要結束，但還是覺得很捨不得，也已經習慣每天都要和對方視訊聊天，不知道要不要和正宮坦白，因此PO文詢問眾人看法。

▲桃園市丁姓男子今年4月間以「看夜景」為由，邀約女子共遊，但隨後上摩鐵與女子嘿咻後挨告。（示意圖／取自視覺中國CFP）

▲原PO發現自己是小三。（示意圖／視覺中國CFP）

不少人紛紛留言表示，「跟那個女生說並且公開男生呀，超級大爛人」、「跟他女友說拜託，若我是他女友我會非常非常想知道，然後放生他，至於他要不要跟你在一起，我一點都不在意，因為垃圾總是要丟，誰想回收誰拿去」、「還是下定決心分手比較好，他現在怎麼對正宮的，以後也會怎麼對你，萬一多了小四小五怎麼辦」、「我也經歷過喔，我是直接找那個女生說，希望她這麼好的女生不要被爛人浪費青春，講完我也直接提分手」。

看完網友的建議，原PO表示「謝謝大家的意見，我會跟女生說也會分手的，至於女生要不要分手就看她了，說真的有一就有二，不想再被傷害好累」。

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