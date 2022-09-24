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拉完肚子見「巨型獵人蛛」趴在這！他傻住：該擦屁股嗎　網曝解方

▲▼一隻巨大蜘蛛讓澳洲網友拉完肚子不知道該不該擦屁股。（圖／翻攝自Reddit論壇）

▲一隻巨大蜘蛛讓澳洲網友拉完肚子不知道該不該擦屁股。（圖／翻攝自Reddit論壇）

記者張寧倢／綜合報導

澳洲一名網友在國外論壇Reddit上發文表示，他某天突然腹部劇痛，到廁所拉完肚子卻不知道該不該擦屁股的人生難題。因為捲筒衛生紙的頂端竟然停著一隻超大「獵人蛛」（Huntsman spider），如果抽出衛生紙，蜘蛛就會掉到手上。網友看了表示，「好險外盒是透明的」、「只能用1張」、「犧牲內褲吧，朋友」。

澳洲網友「Aussiewhiskeydiver」20日在Reddit發文公開他「悲慘遭遇」，一隻恐怖的巨型獵人蛛就停在捲筒式衛生紙上，牠張開8隻腳後體型大如手掌，讓他不禁哀嘆，「當你在突如其來的劇烈腹瀉之後，面臨了擦與不擦屁股的重大抉擇。」引發上千網友共鳴。

有網友留言，「想像一下，如果你沒注意到就拉出衛生紙，蜘蛛就會掉到你手上，幸好你還蹲在馬桶上。」另一人補充道，「而且通常這些衛生紙架都是不透明的，那將會讓你解鎖新恐懼。」也有人說，「對於超怕蜘蛛又有腸躁症的我來說，簡直是最慘的噩夢」。

此外，也有人開玩笑般地給出建議，「犧牲內褲吧，朋友」、「這次得用蜘蛛擦屁股了」、「慢慢拉，搞不好牠會想停在那個位置」、「拉快一點，然後準備用腳踩」、「對我而言，看來今天就是個只能用1張衛生紙的日子」、「說不定，牠已經死掉了，被你臭死的，就擦吧」。

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