新加坡外長談「中美關係」：台海是北京紅線中最紅的一條

▲解放軍東部戰區地面部隊向台灣海峽進行遠程實彈射擊演訓。（圖／路透）

記者魏有德／綜合報導

新加坡外長維文24日受訪時表示，中美外交高官在紐約會晤，對兩國關係能取得積極進展持些許樂觀態度。維文表示，「如果看看最近幾周台海兩岸發生的言論和行動，這是一個令人擔憂的領域，甚至可以說是嚴重擔憂。但是我抱有一點希望，因為中美已經舉行一次面對面會談。」

▲新加坡外交部長維文。（圖／路透）

《環球時報》報導，維文說，「雙方都明白局勢的嚴重性。我們只能希望雙方能理智處理，避免出現閃失、誤判、意外，甚至是事態螺旋式升級的可能。」

維文在參加亞洲協會紐約總部活動中也提到，「從一個冷靜的第三國角度來看，美中關係中缺少的關鍵因素是戰略信任，這個問題的最終焦點是台海，這是北京的紅線中最紅的一條。」

▲美加軍艦通過台海。（圖／翻攝推特）

維文強調，中美之間持續缺乏戰略互信可能「螺旋式升級」，在台灣問題引發局勢緊張之際，導致兩國發生潛在的災禍，「在過去一年，4次中國行中觀察到，中國的態度變得更加自信，捍衛國家利益的行動也越來越有力。」

維文也透露本屆聯大會議與會的氛圍，他表示，中美關係、烏克蘭局勢、糧食問題、能源危機及新冠肺炎疫情未完全消除等議題使大會氣氛沈重，「一些較小國家認為必須在以規則為基礎、以聯合國憲章為中心的體系中加強多邊主義，盡可能說服和呼籲大國自我克制和遵守國際法。」