布林肯：若台灣出事破壞晶片生產　對全球經濟有「毀滅性影響」

▲ 布林肯指出，全球半導體大多是在台灣製造。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國國務卿布林肯23日在紐約會晤中國外交部長王毅，向中方強調台海和平穩定重要性，日前受訪更指出，中國對台灣問題越來越咄咄逼人，若台海出事導致台灣半導體生產能力被破壞，將對全球經濟造成毀滅性影響。

布林肯近日接受CBS新聞台節目《60分鐘》（60 Minutes）訪問，向記者佩利（Scott Pelley）直言，「中國對台灣問題表現得越來越咄咄逼人，這對整個地區的和平與穩定構成威脅。」

美國總統拜登18日接受佩利訪問，被問及美軍是否會捍衛台灣時回答，「若（中國）真的發動一場前所未有的攻擊的話，是的」，是他目前對武統台灣最明確的回應。採訪結束後，一名白宮官員澄清，美國對台政策沒有改變。

布林肯表示，他希望和平解決與中國的分歧。當被問及王毅是否要求他解釋拜登的發言，布林肯則回應，他們就雙方對台灣的不同做法進行對話，他重申拜登發言和一貫的說法，包括對一中政策的堅持，對和平解決分歧的決心及對維護台海和平穩定的堅持，並對中國試圖採取行動改變現狀表達深切關注。

布林肯也指出，「台灣本身幾乎是所有半導體的產地，這就是我們現在在美國大力投資半導體產能的原因之一。我們設計半導體，但實際生產是在少數幾個地方完成，大部分是台灣製造」，一旦台灣半導體生產發生任何狀況「將對全球經濟產生毀滅性影響」。

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