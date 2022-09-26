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後悔也沒用！打高端赴日要自費PCR　網揭「高端仔3反應」

▲▼大阪旅遊，日本旅遊，日本自由行，大阪心齋橋，旅客，赴日旅客人潮，大阪街頭（圖／記者蔡玟君攝）。

▲日本10月開放海外旅客自由行，卻不承認高端疫苗。（圖／記者蔡玟君攝）。

實習記者林郁婷／綜合報導

日本宣布10月將開放自由行旅客入境，同時恢復免簽證措施，讓不少台人躍躍欲試。不過，一名網友就點出，若是打高端疫苗的人想赴日旅遊，還需自費3500元做PCR檢測，後悔也來不及，貼文引發網友熱議。

一名網友在PTT以「真的沒人同情高端仔嗎？」為題發文，表示假設日本往後也不承認高端疫苗，就等於打高端的人要想去日本旅遊，等於一輩子都需要自費做PCR檢測。原PO指出，「身邊有幾位不是塔綠班的高端仔，只是當時聽人打沒副作用就去打了。」打完才聽說出國方面的缺點，後悔也已經來不及了，好奇詢問大家，「所以真的沒人同情高端仔嗎？」

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貼一出，吸引大量回應，不少網友都表示同情，「相信政府又被搞」、「很多人是疫情初期不得不打的」、「有總比沒有好，而且高端疫苗大多沒副作用」，也有本身接種高端的網友指出，「我因為心臟問題選擇高端，就自己承擔啊」、「我高端仔，我真的覺得沒那麼嚴重」。

有網友在PTT上回文嘲諷指出，他統整統整出身邊打高端的人，目前有的3種反應，「打別牌的也會確診啊」、「現在去日本只能買到貴的機票」、「才3500，小錢你付不起？」認為他們完全不敢正視自己被政府詐騙的事實，「說實在的，比用ATM匯錢給中東美軍的還蠢，人家被騙至少會驚醒，死忠仔卻繼續自我催眠」。

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