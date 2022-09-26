駕車衝撞路檢點、再撞正義哥車門！毒蟲被逮竟大哭：車上有海洛因

記者張君豪／台北報導

北市警局保安大隊第五中隊9月23日晚間22時30分許，在內湖區民權東路6段、堤頂大道一段路口執行酒駕路檢勤務，見陳姓男子所駕駛白色自小客車行經路檢點，警方發現其神色有異，且手不停顫抖，立刻上前盤查。

▲陳嫌因載運毒品衝撞警方，北市保大警員緊急破窗逮人。（圖說下同／記者張君豪翻攝）

正當警方打算查驗身份時，陳嫌見情況不對先假意配合，待警方上前卻突然說「不好意思齁！」立即踩油門駕車衝撞路檢點逃逸，所幸他開到前方約200公尺處因路口紅燈塞車，保大員警見狀隨即上前攔阻。

但這時因路口號誌轉成綠燈，陳嫌又打算加速逃逸，在路口等紅燈的張姓民眾見義勇為，以車身擋在陳嫌車輛前方攔阻，但陳嫌居然加速衝撞，直接撞毀對方車門企圖逃脫，在場警員見狀立刻使用擊破器打破陳嫌車輛前擋風玻璃，成功將陳男拖下車逮捕。

經警詢陳嫌為何不配合臨檢逃跑，陳男居然當場放聲大哭，告知警方因車上有海洛因、安非他命等毒品，他才會心虛想跑，警方在車上起獲海洛因4包、安非他命3包、使用過海洛因針筒1個、乾淨針筒17個、極毒品分裝袋130個等器具，警方將陳嫌逮捕，並依處犯《毒品危害防制條例》及《刑法》妨害公務罪嫌移請內湖警分局續辦。

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