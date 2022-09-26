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獨／半夜爆哭哄不睡！新手媽心累陪哭到天亮　醫幫譯「嬰兒」語

記者吳奕靖／高雄報導

嬰兒哭卻找不到原因，這是不少新手父母非常頭痛的問題！高雄市就有一對新手爸媽抱著哭泣嬰兒向國內知名耳鼻喉科醫師陳津甫求診，經過檢查發現問題出在鼻子，這名小嬰兒在喝奶時呼吸不順暢，無法一次喝飽，所以才會餓到肚子哭，經過治療之後，無故啼哭的狀況明顯改善。

▲▼ 哺乳,餵奶,母奶。（示意圖／取自Pixabay）

嬰兒莫名啼哭，醫師說有可能是鼻塞造成吸奶不足，肚子餓。（示意圖／取自Pixabay）

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陳津甫談起這個案表示，這對新手父母把小嬰兒抱進來的時候，不只是嬰兒哭，連媽媽也陪著一起哭。媽媽表示小嬰兒晚上不睡覺，一直哭都找不到原因，尿布也換了、奶也餵了，但還是繼續哭，往往得抱著，一抱就是一整個晚上直到天亮，但找不出原因，她也只能陪哭，充滿無助、受挫與焦慮。

▲▼寶寶,嬰兒,餵奶（圖／記者劉維榛攝）

▲鼻塞會造成嬰兒吸奶不順（本照為示意圖，非當事人）（資料圖／記者劉維榛攝）

陳津甫醫師檢查過後，發現問題出在鼻塞。他指出，台灣小朋友鼻塞的比例還滿高的，因為台灣的過敏性鼻炎體質的人相對來說是相當多的，父母若有過敏性鼻炎，遺傳給小朋友的機率就會高，「按照比例上來講，父母單方有過敏性鼻炎，遺傳給小朋友的機率是三分之一，雙方都有，比例就會高到三分之二，這是國外的數據，而在台灣因為空氣不好，比例會更高」。

陳津甫強調，新生兒在鼻塞嚴重的時候會有幾個現象，晚上睡覺一定用嘴巴呼吸，睡醒之後肚子脹氣一定很嚴重，因為用嘴巴呼吸的時候，會把空氣吞到食道進入胃部，所以腹壓高，睡醒之後的胃口會特別差；第二個就是沒有辦法用鼻子呼吸時，在喝奶的時候，無法用鼻子換氣會吸得很不順利，吸吮不順利當然就不會飽，嬰兒脾氣會很暴躁，無法言語的他們只能用「哭鬧」來表現。

陳津甫說，治療嬰兒鼻塞的方式，除了可以透過抽吸鼻涕之外，還可以多補充水份，因為水份足夠的情況下，鼻涕才不會變得濃稠，避免塞住鼻子。

▲國內知名耳鼻喉科醫師陳津甫 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲國內知名耳鼻喉科醫師陳津甫 。（圖／記者吳奕靖攝）

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